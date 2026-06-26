Πάτρα: Συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα Διοίκηση του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών

Πρόεδρος ο Χρήστος Τσόγκας

Στη συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πάτρας στις 24-6-2026 συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ., που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 16ης Ιουνίου 2026, με την εξής σύνθεση. ανακοινώνει ο Σύλλογος:

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