Πάτρα: Συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα Διοίκηση του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών

Πρόεδρος ο Χρήστος Τσόγκας
Στη συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πάτρας στις 24-6-2026 συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ., που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 16ης Ιουνίου 2026, με την εξής σύνθεση. ανακοινώνει ο Σύλλογος:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τσόγκας Χρήστος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οικονόμου Άννα
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Θεοδωρόπουλος Νικόλαος
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βαγενά Βασιλική-Ευαγγελία
ΤΑΜΙΑΣ: Χριστόπουλος Κωνσταντίνος
ΜΕΛΗ:
Ζαλαβρά Αλεξάνδρα
Καλαντζή Βασιλική
Καρασπήλιος Παναγιώτης
Μπαγιώργος Ανδρέας
Παλαρμάς Στυλιανός
Χρούτας Αλέξανδρος
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