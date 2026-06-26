Ιόνια Οδός: Νταλίκα φορτωμένη με καρπούζια τυλίχθηκε στις φλόγες

Νταλίκα φορτωμένη με καρπούζια τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ κινούνταν στο ρεύμα κυκλοφορίας της Ιονίας Οδού από το Μεσολόγγι προς τα Ιωάννινα και προορισμό Ρουμανία, σύμφωνα με πληροφορίες

Ο Ρουμάνος οδηγός αντιλήφθηκε έγκαιρα τη φωτιά και ακινητοποίησε το βαρύ όχημα στην άκρη του δρόμου, αποφεύγοντας τα χειρότερα. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα με πυκνούς καπνούς να είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από το Αγρίνιο για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ η Τροχαία βρέθηκε στο σημείο για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές