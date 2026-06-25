Νέα αλλαγή στην εμφάνιση της Άννας Βίσση: Κοντά μαλλιά και εντυπωσιακό αποτέλεσμα

Η Άννα Βίσση προχωρά σε «restart» στην επαγγελματική της πορεία, με τις αλλαγές στη διαδρομή της να συνεχίζονται.

Όπως έκανε γνωστό την Πέμπτη (25.06.2026) μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram έκανε μία τολμηρή αλλαγή στην εξωτερική της εμφάνιση. Συγκεκριμένα, η Άννα Βίσση έκοψε κοντά τα μαλλιά της.

Η τραγουδίστρια αφέθηκε στα χέρια του καταξιωμένου hairstylist Πάνου Παπανδριανού, ο οποίος συνεργάζεται με διάσημες κυρίες, όπως η Gigi Hadid και η Dua Lipa.