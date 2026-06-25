Νέα αλλαγή στην εμφάνιση της Άννας Βίσση: Κοντά μαλλιά και εντυπωσιακό αποτέλεσμα

Η τραγουδίστρια αφέθηκε στα χέρια του καταξιωμένου hairstylist Πάνου Παπανδριανού
Η Άννα Βίσση προχωρά σε «restart» στην επαγγελματική της πορεία, με τις αλλαγές στη διαδρομή της να συνεχίζονται.
Όπως έκανε γνωστό την Πέμπτη (25.06.2026) μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram έκανε μία τολμηρή αλλαγή στην εξωτερική της εμφάνιση. Συγκεκριμένα, η Άννα Βίσση έκοψε κοντά τα μαλλιά της.
Η τραγουδίστρια αφέθηκε στα χέρια του καταξιωμένου hairstylist Πάνου Παπανδριανού, ο οποίος συνεργάζεται με διάσημες κυρίες, όπως η Gigi Hadid και η Dua Lipa.
Όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που μοιράστηκε η Άννα Βίσση, το αποτέλεσμα της ταίριαζε τέλεια και ήταν άκρως εντυπωσιακό.
Σημειώνεται ότι η Άννα Βίσση στις 26 Σεπτεμβρίου πρόκειται να δώσει μία μεγαλειώδη συναυλία στο ΟΑΚΑ και έχει επενδύσει πολλά χρήματα για να καταφέρει να μείνει στην ιστορία.
Μάλιστα, η διάσημη τραγουδίστρια είχε ραντεβού με τον σκηνοθέτη της Αντέλ, Κιμ Γκάβιν και το γραφείο Stufish, που έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως οι U2, οι Rolling Stones και η Μαντόνα. Επίσης, το κόστος της συναυλίας της Άννας Βίσση θα κοστίσει περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ.
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