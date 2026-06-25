Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι: Δύο εκδηλώσεις στο Madison Square Garden για τον γάμο τους με 1.000 καλεσμένους

Νέες λεπτομέρειες για τον πολυαναμενόμενο γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με την τελετή να εξελίσσεται σε πολυήμερη εκδήλωση με δύο συγκεντρώσεις, εκ των οποίων η μία θα είναι πιο ιδιωτική.

Η Daily έχει ήδη μεταδώσει ότι η ποπ σταρ και ο αστέρας του NFL θα διοργανώσουν μια μεγάλη γαμήλια εκδήλωση στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη, την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Τώρα, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι, εκτός από εκείνη την εκδήλωση, θα υπάρξει και μια πιο κλειστή γιορτή στην αρένα την προηγούμενη ημέρα, την Πέμπτη 2 Ιουλίου, σύμφωνα με τους New York Times.

Όπως υποστηρίζει το δημοσίευμα, περίπου 100 από τους πιο στενούς φίλους και συγγενείς τους αναμένεται να παραστούν στην πρώτη εκδήλωση. Την επόμενη ημέρα, η τραγουδίστρια και ο αθλητής θα φιλοξενήσουν ένα πολύ μεγαλύτερο πάρτι, περίπου 1.000 ατόμων, με το μέσο να υποστηρίζει ότι ενδέχεται να περιλαμβάνει και εμφανίσεις επί σκηνής.

Τις φήμες ότι ο γάμος θα πραγματοποιηθεί στην πιο διάσημη αρένα του κόσμου ενισχύει το γεγονός ότι έχουν κατατεθεί άδειες για το κλείσιμο δρόμων γύρω από τον χώρο από τις 2 Ιουλίου έως το μεσημέρι της 4ης Ιουλίου.