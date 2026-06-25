Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι: Δύο εκδηλώσεις στο Madison Square Garden για τον γάμο τους με 1.000 καλεσμένους

Στο αίτημα των διοργανωτών περιλαμβάνονται χώροι για σκηνές, στέγαστρα και φορτηγά γύρω από τη διάσημη αρένα
Νέες λεπτομέρειες για τον πολυαναμενόμενο γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με την τελετή να εξελίσσεται σε πολυήμερη εκδήλωση με δύο συγκεντρώσεις, εκ των οποίων η μία θα είναι πιο ιδιωτική.
Η Daily έχει ήδη μεταδώσει ότι η ποπ σταρ και ο αστέρας του NFL θα διοργανώσουν μια μεγάλη γαμήλια εκδήλωση στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη, την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Τώρα, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι, εκτός από εκείνη την εκδήλωση, θα υπάρξει και μια πιο κλειστή γιορτή στην αρένα την προηγούμενη ημέρα, την Πέμπτη 2 Ιουλίου, σύμφωνα με τους New York Times.
Όπως υποστηρίζει το δημοσίευμα, περίπου 100 από τους πιο στενούς φίλους και συγγενείς τους αναμένεται να παραστούν στην πρώτη εκδήλωση. Την επόμενη ημέρα, η τραγουδίστρια και ο αθλητής θα φιλοξενήσουν ένα πολύ μεγαλύτερο πάρτι, περίπου 1.000 ατόμων, με το μέσο να υποστηρίζει ότι ενδέχεται να περιλαμβάνει και εμφανίσεις επί σκηνής.
Τις φήμες ότι ο γάμος θα πραγματοποιηθεί στην πιο διάσημη αρένα του κόσμου ενισχύει το γεγονός ότι έχουν κατατεθεί άδειες για το κλείσιμο δρόμων γύρω από τον χώρο από τις 2 Ιουλίου έως το μεσημέρι της 4ης Ιουλίου.
Στο αίτημα των διοργανωτών περιλαμβάνονται χώροι για σκηνές, στέγαστρα και φορτηγά γύρω από τη διάσημη αρένα. Επιπλέον, αξιωματούχοι της πόλης προχωρούν με την παραδοχή ότι ένα μεγάλο γεγονός σχετικό με τη Σουίφτ κατευθύνεται προς το MSG. Ένας αξιωματούχος της πόλης, ο οποίος φέρεται να έχει ενημερωθεί για τις προετοιμασίες, είπε μάλιστα στους New York Times ότι η αρένα σχεδιάζει να φιλοξενήσει «γαμήλιες εκδηλώσεις» στις 3 Ιουλίου.
Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι αρκετά μέλη των Kansas City Chiefs, της μοναδικής επαγγελματικής ομάδας στην οποία έχει αγωνιστεί ο Κέλσι, έχουν κλείσει δωμάτια στο γνωστό Marriott Marquis στην Times Square γύρω από εκείνες τις ημερομηνίες.
Πηγή είχε δηλώσει στη Daily Mail ότι το ζευγάρι θα παντρευτεί στο Madison Square Garden, καθώς αποφάσισε να «αγκαλιάσει το θέαμα» ενός τεράστιου γάμου.Ο εμβληματικός και τεράστιος χώρος είναι περισσότερο γνωστός για συναυλίες και επαγγελματικούς αθλητικούς αγώνες και μπορεί να φιλοξενήσει έως και 22.000 άτομα. Ωστόσο, δεν είναι σαφές πόσοι θα προσκληθούν για να παρακολουθήσουν τον γάμο της Σουίφτ και του Κέλσι εκεί.
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