Πάτρα: Συνελήφθη 51χρονος για φωτιά από αμέλεια στο Σαραβάλι

Η Πυροσβεστική προχώρησε στη σύλληψη ενός ατόμου για τη φωτιά που ξέσπασε στο Σαραβάλι, η οποία προκλήθηκε από αμέλεια.

Οι φωτιά σύμφωνα με την Πυροσβεστική, προκλήθηκε κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών ασφαλτόστρωσης σε αγροτική έκταση και εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα και καταστροφέα χωρίς τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων πυρασφάλειας.

Το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αχαΐας προχώρησε στη σύλληψη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, 51χρονου για την αγροτική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα στις 17:48, στην περιοχή Σαραβάλι Αχαΐας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο 51χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά σε γεωργική έκταση, κατά τη διάρκεια εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα και καταστροφέα.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 25 Ιουνίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 478 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 539.892,29 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 122 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 115 (94,26%) είναι από αμέλεια και οι 7 (5,74%) από πρόθεση.