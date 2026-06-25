Ο Akylas ξεκίνησε την καλοκαιρινή του περιοδεία με αποθέωση στη Θεσσαλονίκη

Ο Akylas πραγματοποίησε την πρώτη μεγάλη συναυλία της καριέρας του στην Ελλάδα, δίνοντας εκρηκτικό ξεκίνημα στο “Akylas Press Start Tour powered by ΔΕΗ”.

Ο νεαρός καλλιτέχνης εμφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη και αποθεώθηκε από το κοινό που κατέκλυσε τη Μονή Λαζαριστών.

Με το κοινό να τραγουδά κάθε στίχο και να μην σταματά λεπτό να χορεύει, η βραδιά εξελίχθηκε σε μία μοναδική μουσική εμπειρία που έδωσε τον τόνο για όσα θα ακολουθήσουν. Όλοι όσοι παρευρέθηκαν είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα εντυπωσιακό show, γεμάτο μουσική, χορογραφίες, δυναμικούς φωτισμούς, εντυπωσιακά κοστούμια και την αστείρευτη ενέργεια του Akyla on stage.

Τη δική της ξεχωριστή θέση στο σκηνικό είχε η χαρακτηριστική παιδική χαρά, που αποτελεί βασικό στοιχείο του concept της περιοδείας και κέρδισε από την πρώτη στιγμή τις εντυπώσεις.

Πέρα από τα τραγούδια του album «Press Start», ο Akylas παρέσυρε το κοινό σε ένα ασταμάτητο μουσικό party που ένωσε γενιές και διαφορετικά μουσικά είδη. Από αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες μέχρι διεθνή hits που όλοι έχουμε τραγουδήσει και χορέψει, η βραδιά μετατράπηκε σε ένα μεγάλο μουσικό party με το κοινό της Θεσσαλονίκης να συμμετέχει ασταμάτητα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Φυσικά, μία από τις κορυφαίες στιγμές της συναυλίας ήταν το «Ferto», το τραγούδι που εξελίχθηκε σε viral φαινόμενο, ξεπερνώντας τα 12 εκατομμύρια streams στο Spotify και κερδίζοντας την αγάπη του κοινού τους τελευταίους μήνες.

Τα social media γέμισαν με βίντεο και φωτογραφίες από τη συναυλία, με τους fans να μοιράζονται συνεχώς στιγμές από τη πρώτη μεγάλη συναυλία του Akyla, δημιουργώντας έντονο buzz γύρω από τη βραδιά.

Μετά το τέλος της συναυλίας, ο Ακύλας παρέμεινε στον χώρο μέχρι αργά, θέλοντας να συναντήσει όλους όσους περίμεναν υπομονετικά να τον δουν από κοντά. Εκατοντάδες fans σχημάτισαν ουρές για μία φωτογραφία ή ένα αυτόγραφο, με τη συγκίνηση να είναι εμφανής σε πολλά παιδιά που περίμεναν αυτή τη στιγμή εδώ και καιρό. Παράλληλα, ανάρπαστο έγινε το merchandise του Akyla που μπορούσε το κοινό να αγοράσει στη συναυλία.

Η Θεσσαλονίκη έδωσε το πιο δυνατό ξεκίνημα στο καλοκαιρινό ταξίδι του Akyla, επιβεβαιώνοντας πως αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα και πολυσυζητημένα πρόσωπα της νέας γενιάς καλλιτεχνών.

Επόμενος σταθμός του είναι η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου 2026, σε μία συναυλία που αναμένεται να μετατρέψει και την Αθήνα σε ένα μεγάλο μουσικό γεγονός που θα συζητηθεί.