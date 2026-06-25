Βενεζουέλα: Εικόνες απόλυτης καταστροφής μετά τον διπλό σεισμό- Πάνω από 30.000 οι αγνοούμενοι

Δύο γιγαντιαίοι σεισμοί μέσα σε μόλις 39 δευτερόλεπτα

Δραματικές ώρες βιώνει η Βενεζουέλα, έπειτα από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Οι δονήσεις άφησαν πίσω τους δεκάδες νεκρούς, εκατοντάδες κατεστραμμένα κτίρια και χιλιάδες αστέγους, ενώ πολλές οικογένειες εξακολουθούν να αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους. Η Βενεζουέλα προσπαθεί να σταθεί όρθια μετά τους φονικούς σεισμούς, την ώρα που οι διασώστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τον χρόνο κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 164 νεκρούς και περισσότερους από 1.000 τραυματίες, όμως οι αρχές φοβούνται ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά όσο προχωρούν οι έρευνες στα ερείπια. Η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ανακοίνωσε ότι όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση, ενώ στρατός, πυροσβεστική, αστυνομία και εθελοντές επιχειρούν αδιάκοπα στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο. Live εικόνα από τη Βενεζουέλα

Δύο γιγαντιαίοι σεισμοί μέσα σε μόλις 39 δευτερόλεπτα Το καταστροφικό φαινόμενο ξεκίνησε το απόγευμα της Τετάρτης 24.06.2026, όταν σημειώθηκε ισχυρή δόνηση μεγέθους 7,2 Ρίχτερ στα βόρεια της χώρας. Πριν ακόμη προλάβουν οι κάτοικοι να αντιδράσουν, μόλις 39 δευτερόλεπτα αργότερα, ακολούθησε δεύτερος, ακόμη ισχυρότερος σεισμός μεγέθους 7,5 Ρίχτερ. Οι δύο διαδοχικές δονήσεις προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ έγιναν αισθητές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Σύμφωνα με τους σεισμολόγους, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σπάνιο φαινόμενο, γνωστό ως σεισμικό «doublet», το οποίο μπορεί να πολλαπλασιάσει τις συνέπειες μιας φυσικής καταστροφής. Η Λα Γκουάιρα μετατράπηκε σε πόλη-ερείπιο Η μεγαλύτερη τραγωδία εκτυλίσσεται στη Λα Γκουάιρα, την παράκτια πολιτεία όπου εντοπίζονται οι μεγαλύτερες καταστροφές. Το Γραφείο του ΟΗΕ για τον Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) αναφέρει ότι περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει, ενώ ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα έχουν μετατραπεί σε βουνά από μπετόν και σίδερα, με τις εικόνες να καταγράφουν τη βιβλική καταστροφή.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr"> TERREMOTOS EN VENEZUELA: En la Guaira, Playa Grande colapsaron más de 4 edificios al mismo tiempo: Oasis Beach, Punta Brisas, Punta Brava y las Palmas. <a href="https://t.co/S5KDOaD0fK">pic.twitter.com/S5KDOaD0fK</a></p>— Alerta News 24 (@AlertaNews24) <a href="https://x.com/AlertaNews24/status/2070110510444433836?ref_src=twsrc%5Etfw">June 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η περιοχή έχει κηρυχθεί επισήμως σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ εκεί βρίσκεται και το βασικό διεθνές αεροδρόμιο της χώρας, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές και παραμένει κλειστό. Οι εναέριες εικόνες προκαλούν σοκ. Πολυκατοικίες έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς, δρόμοι έχουν ανοίξει στα δύο και ολόκληρες συνοικίες μοιάζουν να έχουν ισοπεδωθεί.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Aerial footage of destruction in La Guaira, Venezuela <a href="https://t.co/4yDhXS6VBb">pic.twitter.com/4yDhXS6VBb</a></p>— Faytuks Network (@FaytuksNetwork) <a href="https://x.com/FaytuksNetwork/status/2070153851722727482?ref_src=twsrc%5Etfw">June 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Αγώνας δρόμου κάτω από τα συντρίμμια Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται ασταμάτητα. Διασώστες, στρατιώτες και εθελοντές εργάζονται χωρίς διακοπή, χρησιμοποιώντας ειδικά μηχανήματα αλλά και τα χέρια τους για να απομακρύνουν τα ερείπια. Σε αρκετές περιπτώσεις ακούγονται ακόμη φωνές ανθρώπων που παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από κατεστραμμένα κτίρια. Συγκλονιστικές εικόνες δείχνουν διασώστες να σκαρφαλώνουν σε μισογκρεμισμένες πολυκατοικίες, αψηφώντας τον κίνδυνο νέων καταρρεύσεων. Σε μία από τις επιχειρήσεις, κομμάτι του κτιρίου υποχώρησε κάτω από τα πόδια ενός διασώστη, προκαλώντας αγωνία σε όσους παρακολουθούσαν από κάτω. Παρά τις δυσκολίες, υπάρχουν και στιγμές ελπίδας, ενώ τρία παιδάκια σώθηκαν μέσα από τα χαλάσματα, με το βίντεο να συγκινεί.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Ya, tengo acceso a las Red Sociak X sin VPN y le AGRADEZCO CON TODO MI CORAZÓN A VPN POR EXISTIR Y APOYAR A VENEZUELA. Gracias! Que Dios bendiga a VPN! <a href="https://t.co/Su9pJ8bJRW">pic.twitter.com/Su9pJ8bJRW</a></p>— VENEZUELA, PUEBLO DE LIBERTADORES. (@WolfgangNu90599) <a href="https://x.com/WolfgangNu90599/status/2070036167425159476?ref_src=twsrc%5Etfw">June 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/Mundo?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Mundo</a> Tras los recientes movimientos sísmicos registrados en Venezuela, decenas de residentes permanecen en las calles de Catia La Mar, en el estado de La Guaira, por temor a posibles réplicas.<br><br> La incertidumbre llevó a muchas familias a abandonar temporalmente sus… <a href="https://t.co/skMM8h6vIR">pic.twitter.com/skMM8h6vIR</a></p>— Vanguardia (@vanguardiacom) <a href="https://x.com/vanguardiacom/status/2070139042348347542?ref_src=twsrc%5Etfw">June 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ένα 14χρονο κορίτσι ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια στο Καράκας, ενώ τρία μικρά παιδιά διασώθηκαν από κατεστραμμένο κτίριο στη Λα Γκουάιρα, μέσα σε χειροκροτήματα και δάκρυα ανακούφισης.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">14-Year-Old Girl Rescued Alive from Rubble After Powerful Caracas Earthquake<br>A 14-year-old girl has been successfully rescued alive from the debris of a collapsed building in Caracas following the devastating twin earthquakes that struck Venezuela on Wednesday. <a href="https://t.co/ApE0RqeM0s">pic.twitter.com/ApE0RqeM0s</a></p>— Conflict Radar (@Conflict_Radar1) <a href="https://x.com/Conflict_Radar1/status/2070067660914602236?ref_src=twsrc%5Etfw">June 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Μία ακόμη συγκινητική στιγμή μετά τον διπλό φονικό σεισμό στη Βενεζουέλα κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με διασώστες να δίνουν νερό σε ένα σκυλάκι που έχει εγκλωβιστεί στα συντρίμμια για να αντέξει μέχρι να καταφέρουν να τον απεγκλωβίσουν, ενώ ένας άνδρας μπαίνει μέσα στο σπίτι του για να σώσει τα δύο σκυλάκια του προκαλώντας συγκίνηση.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Cada vida cuenta <br><br>Video cortesía: Alfredo Quintero <a href="https://x.com/hashtag/Viral?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Viral</a> <a href="https://x.com/hashtag/Temblor?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Temblor</a> <a href="https://x.com/hashtag/Venezuela?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Venezuela</a> <a href="https://t.co/ZXhVJqV5GK">pic.twitter.com/ZXhVJqV5GK</a></p>— Traffic Venezuela (@trafficve) <a href="https://x.com/trafficve/status/2070044611704205799?ref_src=twsrc%5Etfw">June 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Μαμά μου, μαμά μου!» – Οι εικόνες που συγκλονίζουν Ανάμεσα στα βίντεο που κάνουν τον γύρο του κόσμου, ξεχωρίζει εκείνο που καταγράφηκε στο Ελ Χουνκίτο, στα περίχωρα του Καράκας. Την ώρα που η γη σείεται, ακούγεται ένας νεαρός να φωνάζει με απόγνωση: «Μαμά μου, μαμά μου!». Οι εικόνες αποτυπώνουν τον φόβο, τον πανικό και την αγωνία που έζησαν εκατομμύρια άνθρωποι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/Mundo?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Mundo</a> “¡Mi mamá, mi mamá!” Ese desgarrador grito de desesperación quedó registrado en un impactante video grabado en las calles de El Junquito, en las afueras de Caracas, durante los fuertes terremotos que sacudieron el norte de Venezuela.<br>Las imágenes reflejan el miedo, la… <a href="https://t.co/wKyeJpORfY">pic.twitter.com/wKyeJpORfY</a></p>— Vanguardia (@vanguardiacom) <a href="https://x.com/vanguardiacom/status/2070120686035562606?ref_src=twsrc%5Etfw">June 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>