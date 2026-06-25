Αλέξης Τσίπρας: «Κάνουμε μια νέα αρχή με την κοινωνία και για την κοινωνία»

Συνέντευξη στον Alpha παραχώρησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, η πρώτη μετά την ίδρυση του κόμματος.

Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι η επιστροφή του στην πολιτική σκηνή και η δημιουργία της ΕΛ.Α.Σ., προέκυψε από την “ανάγκη να καλυφθεί το κενό στον ευρύτερο δημοκρατικό χώρο. Και οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι αυτό θα συμβεί”.

Όπως είπε “η κυβέρνηση έγινε πολύ πιο αλαζονική τα τελευταία χρόνια ελλείψει ισχυρής αντιπολίτευσης. Δεν πιάνω το νήμα από εκεί που το άφησα. Ανοίγω έναν νέο κύκλο, με τις ίδιες αξίες αλλά και με νέο τρόπο πολιτικής”.

“Θέλουμε να είμαστε κυβερνώσα αριστερά”

Ο Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε αρκετές φορές την πρόθεσή του να είναι “κυβερνώσα αριστερά“.

“Σε 26 μέρες από την ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ., έχουμε δεκάδες χιλιάδες μέλη και μια ισχυρή ομάδα 50 προσώπων με τη δική τους διαδρομή, εμπειρία, γνώση, επάρκεια, και αυτό είναι από μόνο του μία δήλωση ετοιμότητας για ουσιαστική αντιπολίτευση αλλά και δήλωση κυβερνησιμότητας. Δεν επέστρεψα για να καταγράφω ποσοστά, θέλω να είμαι χρήσιμος. Θέλουμε να είμαστε κυβερνώσα αριστερά” είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, φαίνεται, από τις δημοσκοπήσεις, “να κλείνει η ψαλίδα”.

“Δεν είναι στόχος μου να επιστρέψω για να κάνω τον αρχηγό, θέλω να είμαι χρήσιμος στην κοινωνία, στην παράταξη, να καταθέσουμε ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης και να διεκδικήσουμε την πρώτη θέση στις εκλογές” επεσήμανε ο κ. Τσίπρας.

Οι συνεργασίες και ο ΣΥΡΙΖΑ

Ερωτηθείς ο πρόεδρος της ΕΛ.ΑΣ. για προεκλογικές και μετεκλογικές συνεργασίες και συγκεκριμένα για τον ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε: “Δεν κάνω πάρτι στο σπίτι μου για να καλώ όποιους θέλω. Κάνουμε μια προσπάθεια και είχα δηλώσει από την αρχή ότι δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός υπό δύο όρους: ότι η προσπάθεια αυτή δεν θα γίνει στη Βουλή και ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις”.

“Ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό κενό όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που θεωρούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους” ξεκαθάρισε και πρόσθεσε: “Θα μπορούσε να είναι επιλογή ευκολίας το να γυρίσω εκεί από όπου έφυγα είτε να επιδιώξω τη συγκόλληση των θραυσμάτων του χώρου που έσπασαν χωρίς δική μου ευθύνη αλλά δεν το έκανα”.

Η φορολογική πολιτική

Απαντώντας σε όσα του χρεώνουν για μη ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης με την πρόθεση φορολόγησης των πλουσίων, ο Αλέξης Τσίπρας εξήγησε: “Ο πολιτικός διάλογος διεξάγεται στην εποχή του TikTok με αποσμασματικές δηλώσεις. Η δημοσιονομική δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας είναι τέτοια που δεν δημιουργεί καμία ανάγκη για αύξηση της φορολογίας. Άρα υπάρχει χώρος να ικανοποιηθούν πολιτικές παρεμβάσεις ενίσχυσης της κοινωνίας χωρίς να φορολογηθούν τα εισοδήματα. Ωστόσο εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει ένα κλίμα εξισορρόπησης.

Πρέπει να γίνει αναδιανομή από τους ισχυρούς προς την κοινωνία. Αυτή δεν θα γίνει με τη φορολόγηση πισίνας και γρήγορων σκαφών. Θα αφορά τους πάρα πολύ πλούσιους και τις επιχειρήσεις με τεράστια κέρδη.

Εν κατακλείδι, τα χρήματα θα βρεθούν από τη δημιουργία Εθνικού Ταμείου Ανάκαμψης, την αλλαγή μείγματος φορολογικής πολιτικής και τα έσοδα από την πάταξη της διαφθοράς. “Θα βρούμε τα λεφτά στην εντιμότητά μας” υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας.