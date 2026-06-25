Αιχμές του Απόλλωνα για το Δ.Σ. της ΕΟΚ

Ανακοίνωση με σαφείς αιχμές κατά της ΕΟΚ και του Διοικητικού της Συμβουλίου (πρόεδρος ο πατρινός Βαγγέλης Λιόλιος) εξέδωσε το απόγευμα της Πέμπτης ο Απόλλων Πατρών.

Αφορμή η απόρριψη της αίτησής του για wild card για την Elite League, που αφήνει έτσι την πατρινή ομάδα στην τρίτη κατηγορία του μπάσκετ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Μια πρώτη προσέγγιση στη διαδικασία αδειοδότησης

Σύμφωνα με την με Αριθμ. Πρωτ: 2123 / 21-5-2026 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφορικά με την συμμετοχή των σωματείων στην χορήγηση ειδικής αδειοδότησης (wild card), τα κριτήρια που εξετάστηκαν για τη χορήγηση “wild card” ήταν τα ακόλουθα:

- Εγγραφή της ομάδας στο μητρώο Γ.Γ.Α.

- Συμμετοχή σε κατηγορία

- Βαθμολογική κατάταξη της ομάδας στο Πρωτάθλημα στο οποίο συμμετείχε κατά την αγωνιστική περίοδο 2025-2026

- Πληθυσμιακά και γεωγραφικά κριτήρια

- Γηπεδικές εγκαταστάσεις

- Ιστορικότητα της ομάδας

- Πλάνο ανάπτυξης και βιωσιμότητας

- Ισχυρό διοικητικό σχήμα

- Οργανόγραμμα της ομάδας

- Οργάνωση τμημάτων υποδομής της ομάδας

- Οικονομική συνέπεια της ομάδας

- Συμβολή τοπικών αρχών (Δήμος/Περιφέρεια)

- Ύπαρξη Νοσοκομείου εντός της πόλης που βρίσκεται το γήπεδο που θα χρησιμοποιεί ως έδρα της η υποψήφια Ομάδα

- Μη ύπαρξη ποινών από Δικαιοδοτικά Όργανα

- Να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης μέσω εθνικού οδικού δικτύου ή αεροπορικώς ή ακτοπλοϊκώς τόσο στην έδρα τους όσο και στην έδρα του γηπέδου που θα χρησιμοποιεί για τους εντός έδρας αγώνες η υποψήφια ομάδα

- Να υπάρχει κατάλληλη ξενοδοχειακή υποδομή εντός της πόλεως όπου βρίσκεται το γήπεδο που θα χρησιμοποιεί για τους εντός έδρας αγώνες της η υποψήφια ομάδα

- Γενικότερη παρουσία της ομάδας στον χώρο του Αθλητισμού

- Αντίκτυπο της ομάδας στην ευρύτερη κοινωνία

Οι διεκδηκητές της “wild card” ήταν τρεις.

Αν εφαρμόστηκαν τα ανωτέρω κριτήρια σωρευτικά, ποιο θα έπρεπε να είναι το αποτέλεσμα;

Σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση σε εκδήλωση ενδιαφέροντος «Η ΕΟΚ μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, εγγυάται τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης όλων των υποψηφίων κατά την διαδικασία αδειοδότησης, με τις αποφάσεις του να λαμβάνονται με αξιοκρατικά κριτήρια και με απόλυτη αμεροληψία, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της απόλυτης εχεμυθείας των υποβαλλόμενων από την υποψήφια ομάδα στοιχείων.»

Τελικά ποιος έκρινε;

Η Επιτροπή Αδειοδότησης ή το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ.;

Θα επανέλθουμε με νεότερα...