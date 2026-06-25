Qatargate: Προσφεύγει στον Άρειο Πάγο ο Δημήτρης Αβραμόπουλος

Την ακύρωση του εντάλματος σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τις βελγικές αρχές επιδιώκει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, μέσω προσφυγής που κατέθεσε στον Άρειο Πάγο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βουλευτής της ΝΔ έχει ήδη υποβάλλει αίτηση με την οποία αμφισβητεί και τη νομιμότητα του ευρωπαϊκού εντάλματος επισημαίνοντας ότι στο σχετικό έγγραφο δεν αναφέρονται όπως ρητά ορίζει ο νόμος, ο χρόνος, ο τόπος και οι συνθήκες τέλεσης των αδικημάτων που του αποδίδονται.

Τέλος θέτει και ζήτημα αιτιολογίας της έκδοσης του εντάλματος και συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, στο ευρωπαϊκό ένταλμα θα πρέπει να προσδιορίζεται επαρκώς η εθνική δικαστική απόφαση ή το εθνικό ένταλμα εξαιτίας του οποίου εκδόθηκε το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, πράγμα το οποίο δεν έχει συμβεί στην προκειμένη περίπτωση. Παράλληλα, όπως υποστηρίζει κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχει τελέσει καμία αξιόποινη πράξη.

Σημειώνεται πως ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή “Σήμερα” το πρωί της Τετάρτης (24/06) χαρακτήρισε την όλη ιστορία “μια μπούρδα”, υπογραμμίζοντας ότι “δεν κλήθηκα ποτέ να δώσω εξηγήσεις” και σημειώνοντας ότι “το ένταλμα είναι της βελγικής αστυνομίας” και πως “είναι άκυρο”.

Μεταξύ άλλων, πρώην επίτροπος άφησε αιχμές κατά του υπουργού ΠΡΟΠΟ, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τονίζοντας ότι είχε το ένταλμα για το Qatargate τρεις μέρες στο συρτάρι του και ότι δεν ενημέρωσε τον ίδιο αλλά το Μαξίμου, από όπου το έμαθε και εκείνος.

“Πριν από 2,5 χρόνια προέκυψε το ίδιο ζήτημα” ανέφερε, αρχικά, και εξήγησε πως “ο περίφημος Παντσέρι είχε παράλληλα 2 δραστηριότητες. Η πρώτη ήταν αυτή που είχε να κάνει με έναν οργανισμό, το Fighting Impunity, που καταπολεμά την ατιμωρησία στον κόσμο. Έστειλε μια πρόσκληση αφότου τελείωσε η θητεία του ως πρόεδρου της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Κοινοβούλιο. Προσκάλεσε τον πρώην πρωθυπουργό της Γαλλίας, την κ. Μογκερίνι”.