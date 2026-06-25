Qatargate: Προσφεύγει στον Άρειο Πάγο ο Δημήτρης Αβραμόπουλος

Ο βουλευτής της ΝΔ έχει ήδη υποβάλλει αίτηση με την οποία αμφισβητεί και τη νομιμότητα του ευρωπαϊκού εντάλματος
Την ακύρωση του εντάλματος σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τις βελγικές αρχές επιδιώκει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, μέσω προσφυγής που κατέθεσε στον Άρειο Πάγο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βουλευτής της ΝΔ έχει ήδη υποβάλλει αίτηση με την οποία αμφισβητεί και τη νομιμότητα του ευρωπαϊκού εντάλματος επισημαίνοντας ότι στο σχετικό έγγραφο δεν αναφέρονται όπως ρητά ορίζει ο νόμος, ο χρόνος, ο τόπος και οι συνθήκες τέλεσης των αδικημάτων που του αποδίδονται.
Τέλος θέτει και ζήτημα αιτιολογίας της έκδοσης του εντάλματος και συγκεκριμένα, όπως αναφέρει, στο ευρωπαϊκό ένταλμα θα πρέπει να προσδιορίζεται επαρκώς η εθνική δικαστική απόφαση ή το εθνικό ένταλμα εξαιτίας του οποίου εκδόθηκε το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, πράγμα το οποίο δεν έχει συμβεί στην προκειμένη περίπτωση. Παράλληλα, όπως υποστηρίζει κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχει τελέσει καμία αξιόποινη πράξη.
Σημειώνεται πως ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή “Σήμερα” το πρωί της Τετάρτης (24/06) χαρακτήρισε την όλη ιστορία “μια μπούρδα”, υπογραμμίζοντας ότι “δεν κλήθηκα ποτέ να δώσω εξηγήσεις” και σημειώνοντας ότι “το ένταλμα είναι της βελγικής αστυνομίας” και πως “είναι άκυρο”.
Μεταξύ άλλων, πρώην επίτροπος άφησε αιχμές κατά του υπουργού ΠΡΟΠΟ, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τονίζοντας ότι είχε το ένταλμα για το Qatargate τρεις μέρες στο συρτάρι του και ότι δεν ενημέρωσε τον ίδιο αλλά το Μαξίμου, από όπου το έμαθε και εκείνος.
“Πριν από 2,5 χρόνια προέκυψε το ίδιο ζήτημα” ανέφερε, αρχικά, και εξήγησε πως “ο περίφημος Παντσέρι είχε παράλληλα 2 δραστηριότητες. Η πρώτη ήταν αυτή που είχε να κάνει με έναν οργανισμό, το Fighting Impunity, που καταπολεμά την ατιμωρησία στον κόσμο. Έστειλε μια πρόσκληση αφότου τελείωσε η θητεία του ως πρόεδρου της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Κοινοβούλιο. Προσκάλεσε τον πρώην πρωθυπουργό της Γαλλίας, την κ. Μογκερίνι”.
Όπως σημείωσε ο κ. Αβραμόπουλος, έστειλε επιστολή στην ΕΕ για το εάν μπορεί να συμμετάσχει, αλλά και εάν μπορεί να πληρώνεται, με την Επιτροπή να απαντάει θετικά. “Είναι ένας καλός οργανισμός για να μπείτε. Ρώτησα τότε “μπορώ και να πληρώνομαι;”. Και λένε “βεβαίως και μπορείτε να πληρώνεστε”. Και πήρα την άδεια. Εγώ συμμετείχα ως τιμητικό μέλος και έπαιρνα 5.000 ευρώ τον μήνα, τα οποία τα δήλωνα και φορολογούνταν στην Ελλάδα”. “Είναι δυνατόν να υπάρχει μίζα που φορολογείται;“ ανέφερε ο κ. Αβραμόπουλος, υπογραμμίζοντας, άλιστα, πως όλα αυτά τα έχει γραπτώς.
Επίσης, αρνήθηκε ότι ταξίδεψε με την Εύα Καΐλή για lobbing στο Κατάρ, ενώ σημείωσε πως “η κ. Καιλή ήταν ευρωβουλευτής, άλλο επιτροπή άλλο ευρωκοινοβούλιο”.
Στη συνέχεια, ο κ. Αβραμόπουλος, αναφερόμενος στο ένταλμα σύλληψης δήλωσε ότι “δεν με κάλεσε η βελγική δικαιοσύνη αλλά κάποιοι αστυνομικοί”, ενώ άφησε αιχμές κατά του κ.Χρυσοχοίδη, δηλώνοντας:
“Δεν εστάλη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά στην Αστυνομία. Η Αστυνομία το πήρε, ο κ. Χρυσοχοΐδης δυο-τρεις μέρες το είχε στο συρτάρι του, δεν ξέρω γιατί, εμένα δεν με ενημέρωσε. Ενημέρωσε τον πρωθυπουργό, και καλά έκανε, έκανε τη δουλειά του. Εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη και ζητώ να αρθεί η ασυλία μου. Δεν φοβάμαι τίποτα”.
“Ενημερώθηκα από το γραφείο του πρωθυπουργού. Μου είπαν ότι ήρθε αυτό και ότι θα το δούμε” σημείωσε, επίσης. “Δεν υπάρχει πολιτικό θέμα”, δήλωσε ακόμη, τονίζοντας ότι “θα δούμε αν θα είμαι υποψήφιος στις εκλογές”, όταν ρωτήθηκε σχετικά.
Τέλος, επέμεινε πως το όνομά του ενεπλάκη τώρα επειδή “ελέγχονται αστυνομικοί που δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους” και τόνισε ότι “δεν έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά”.
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