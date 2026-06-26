Τα ...105 γκολ σε Μουντιάλ των Μέσι και Ρονάλντο!

Ο Λίονελ Μέσι είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία των Μουντιάλ, έχοντας φτάσει τα 18 γκολ.

Προσπέρασε φέτος τον Γερμανό Μίροσλαβ Κλόζε (16 γκολ) κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ιδού οι πρώτοι όλων των εποχών μέχρι και 24/6/2026:

1 Λιονέλ Μέσι Αργεντινή 18

2 Μίροσλαβ Κλόζε Γερμανία 16

3 Ρονάλντο Βραζιλία 15

4 Κιλιάν Εμπαπέ Γαλλία 14

- Γκερντ Μίλερ Γερμανία 14

6 Ζιστ Φοντέν Γαλλία 13

7 Πελέ Βραζιλία 12

8 Σάντορ Κότσις Ουγγαρία 11

- Γιούργκεν Κλίνσμαν Γερμανία 11

10 Κριστιάνο Ρονάλντο Πορτογαλία 10

- Χέλμουτ ΡανΔυτική Γερμανία 10

Τα περισσότερα γκολ σε ένα μόνο Μουντιάλ: Το ρεκόρ ανήκει στον Γάλλο Ζυστ Φοντέν, ο οποίος σημείωσε 13 γκολ σε μόλις 6 αγώνες στο Μουντιάλ του 1958.

Καλύτερη συχνότητα σκοραρίσματος: Ο Ούγγρος Σάντορ Κότσις πέτυχε 11 γκολ σε ένα μόνο Μουντιάλ (1954), έχοντας τον εκπληκτικό μέσο όρο των 2,2 γκολ ανά αγώνα.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγραψε ιστορία ως ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε 6 διαφορετικά Παγκόσμια Κύπελλα

ΟΛΑ ΜΑΖΙ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στα προκριματικά του Μουντιάλ, έχοντας σημειώσει 41 γκολ. Ο Πορτογάλος σταρ κατέχει την πρωτιά παγκοσμίως, προσπερνώντας τον Κάρλος Ρουίς από τη Γουατεμάλα.

Οι 5 κορυφαίοι σκόρερ στην ιστορία των προκριματικών Μουντιάλ

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά της FIFA, οι παίκτες με τα περισσότερα τέρματα σε φάσεις προκριματικών είναι:

Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία) – 41 γκολ σε 52 αγώνες

Κάρλος Ρουίς (Γουατεμάλα) – 39 γκολ σε 47 αγώνες

Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή) – 36 γκολ σε 72 αγώνες

Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Πολωνία) – 35 γκολ σε 46 αγώνες

Αλί Νταεΐ (Ιράν) – 35 γκολ σε 51 αγώνες

Μαζί με αυτά σε τελική φάση, ο Ρονάλντο έχει 51 ενώ ο Μέσι 54!

Ιδιαίτερα στατιστικά ανά ήπειρο

Νότια Αμερική (CONMEBOL): Ο Λιονέλ Μέσι είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των προκριματικών της Λατινικής Αμερικής με 36 γκολ, αφήνοντας πίσω του τον Ουρουγουανό Λουίς Σουάρες (29 γκολ.

Ευρώπη (UEFA): Πίσω από τον Ρονάλντο (41 γκολ) και τον Λεβαντόφσκι (35 γκολ), στην τρίτη θέση των Ευρωπαίων σκόρερ βρίσκεται ο Έντιν Τζέκο της Βοσνίας με 31 γκολ.