ΕΑΠ: Ολοκληρώθηκε το Διεθνές συνέδριο «Μετανάστευση, η Παγκόσμια Αναζήτηση για Εκπαιδευτική Ισότητα»

Στις 19-21 Ιουνίου 2026 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και με εξαιρετική ανταπόκριση και επιτυχία το Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Μετανάστευση, η Παγκόσμια Αναζήτηση για Εκπαιδευτική Ισότητα και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», που διοργανώθηκε από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) (www.eap.gr) και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Γλωσσική Εκπαίδευση για Πρόσφυγες και Μετανάστες» (L.R.M.) (https://www.eap.gr/en/language-education-for-refugees-and-immigrants/), σε συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (IAIE) (www.iaie.org).

Πρόεδρος του Συνεδρίου ήταν, η Καθηγήτρια Νεκταρία Παλαιολόγου από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ) του ΕΑΠ, επίτιμη Αντιπρόεδρος της ΙΑΙΕ και Συμπρόεδρος ο Dr. Barry van Driel- Πρόεδρος της ΙΑΙΕ.

Το Συνέδριο τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα των Προσφύγων (World Refugee Day, 20 Ιουνίου) και πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.).

Το Συνέδριο, με ακρωνύμιο HOU & IAIE 2026, συγκέντρωσε 270 συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο — εκ των οποίων 240 παρευρέθηκαν δια ζώσης — δημιουργώντας μια δυναμική διεθνή κοινότητα ερευνητών, ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών και επαγγελματιών αφοσιωμένων στη διαπολιτισμική και πολυπολιτισμική εκπαίδευση, στη συμπερίληψη, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην κοινωνική δικαιοσύνη για μετανάστες και πρόσφυγες.

Ο Ομότιμος Καθηγητής James Banks, ο «Πατέρας της Πολυπολιτισμικότητας», ήταν ο κεντρικός ομιλητής — μια πηγή έμπνευσης για όλους. Ιδιαίτερες ευχαριστίες και στην Ομότιμη Καθηγήτρια Cherry A. McGee Banks, Ομότιμη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον, Bothell — διακεκριμένη μελετήτρια στο πεδίο της Πολυπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

Το νέο βιβλίο του Καθηγητή Banks, Standing Strong in Undemocratic Times: Supporting Diversity and Enhancing Democracy in Education (Teachers College Press, Απρίλιος 2026), με επίλογο της Καθηγήτριας Cherry A. McGee Banks, αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλους τους διεθνείς συναδέλφους σε αυτές τις δύσκολες εποχές.

Σημαντικοί εκπρόσωποι του ΕΑΠ, Υπουργείων και Διεθνών Οργανισμών τίμησαν με την παρουσία τους την Τελετή Έναρξης του Συνεδρίου: ο Πρύτανης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Καθηγητής Εμμανουήλ Κουτουζής, ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Καθηγητής Νικόλαος Παπαϊωάννου, η Προϊσταμένη του Τμήματος Διαπολιτισμικότητας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης του του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου κυρία Φανή Κεραμίδα, ο Εθνικός Συντονιστής για το R.R.F. -Πρόγραμμα του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), κ. Γιάννης Μπαβέας· ο Επικεφαλής του Γραφείου της UNICEF στην Ελλάδα, Δρ. Γιώργος Σιμόπουλος, ο Πρόεδρος του SIRIUS, Δρ. Rory Mc Daid, Marino Institute of Education, Δουβλίνο, καθώς και εκπρόσωποι ΜΚΟ με σημαντική συνεισφορά στον τομέα της Εκπαίδευσης Προσφύγων.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην επίσημη διεθνή αντιπροσωπεία του Korean Association for Multicultural Education (KAME), έγκριτων συναδέλφων από το National University of Seoul και από το Education University of Hong Kong.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους διακεκριμένους Καθηγητές από την Αμερική, Αυστραλία, Ασία και Ευρώπη για την πολύτιμη συμβολή τους, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της IAIE.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου έλαβε χώρα η απονομή τεσσάρων βραβείων σε συναδέλφους από το εξωτερικό για τις κορυφαίες παρουσιάσεις τους, βραβεία εις μνήμην του Καθηγητή Jagdish Gundara του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και της Καθηγήτριας Michèle Kahn του Πανεπιστημίου Houston Clear Lake:

Ειδική αναφορά για Συνέδριο έγινε στην εκπομπή του ΑΘΗΝΑ 9.84 στις 20/6 με τη δημοσιογράφο Μαρία Παύλου, όπου μίλησε η Πρόεδρος του Συνεδρίου, Καθηγήτρια Νεκταρία Παλαιολόγου, και η Επιστημονική Σύμβουλος του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δρ. Γεωργία Γαβριηλίδου.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Γλωσσική Εκπαίδευση για Πρόσφυγες και Μετανάστες» (L.R.M.) του ΕΑΠ είναι ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα, που παρέχεται εξ αποστάσεως στην αγγλική γλώσσα και ελκύει φοιτητές/τριες από ξένες χώρες, προσφέροντας υψηλού επιπέδου γνώσεις και εμπειρία για διδασκαλία σε πολυπολιτισμικές πολυγλωσσικές τάξεις. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος εργάζονται στην τυπική εκπαίδευση και σε δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Γλωσσική Εκπαίδευση για Πρόσφυγες και Μετανάστες» (L.R.M.) είναι και θα εξακολουθεί να παραμένει επίκαιρο, δεδομένης της συνεχιζόμενης μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης και της ανάγκης κοινωνικής ένταξης και ενεργού συμμετοχής μεταναστών και προσφύγων στην ελληνική κοινωνία.