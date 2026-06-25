Καλλιθέα: Πώς ένας καυγάς κατέληξε στη δολοφονία του 15χρονου- Επτά συλλήψεις

Τραγική κατάληξη είχε η κλιμακούμενη βία μεταξύ ανηλίκων, καθώς τη νύχτα της Τετάρτης στην Καλλιθέα σημειώθηκε ένα αιματηρό περιστατικό που κόστισε τη ζωή σε έναν 15χρονο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δράστης φέρεται να είναι ένας 17χρονος, με τους δύο ανήλικους να ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες νεαρών.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, η φονική συμπλοκή φαίνεται να συνδέεται με αντιπαλότητες μεταξύ των ομάδων και την προσπάθεια επιβολής κυριαρχίας στην περιοχή, σε ένα ακόμη περιστατικό που αναδεικνύει την ανησυχητική έξαρση της νεανικής βίας.

Μια μάχη ενός δήθεν γοήτρου που είχε ως αποτέλεσμα το ένα παιδί -που είχε απασχολήσει τις Αρχές- να πέσει νεκρό και το δεύτερο να ομολογεί ότι διέπραξε φόνο. Η ζωή του ενός τελείωσε, η ζωή του δεύτερου δεν θα είναι ποτέ όπως πριν. Στη συμπλοκή έχουν ταυτοποιηθεί έως τώρα ότι πήραν μέρος 17 άτομα και έχουν γίνει επτά συλλήψεις.

Τον δεκαπεντάχρονο άρχισε να αναζητά τα ξημερώματα η μητέρα του, όταν η ώρα περνούσε και δεν επέστρεφε στο σπίτι. Άκουσε για τη συμπλοκή, αλλά αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι το νεκρό παιδί ήταν 17 ετών. Επικοινώνησε με τους φίλους του παιδιού της και τελικά έμαθε από την Αμεση Δράση ότι ο νεκρός είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο. Εσπευσε στο νοσοκομείο και κατέρρευσε όταν αναγνώρισε νεκρό το παιδί της.

Οι δύο παρέες

Η αστυνομία από την πλευρά της προσπαθεί να ενώσει τα κομμάτια του παζλ της δολοφονίας του 15χρονου που έγινε κατά τη διάρκεια συμπλοκής το βράδυ της Τετάρτης (24/6) στην Καλλιθέα.

Από τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής, προκύπτει πως στο επεισόδιο συμμετείχαν δύο παρέες. Η μία αποτελούνταν από νεαρά άτομα που φέρονται να είναι οπαδοί συγκεκριμένης ομάδας. Η άλλη από νεαρούς που μένουν στην περιοχή.

Για λόγους που ακόμα διερευνώνται, οι δύο παρέες συνεπλάκησαν μεταξύ τους και ακολούθησε πανδαιμόνιο με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα.

Όπως φαίνεται η πρώτη παρέα έφθασε στην περιοχή με ένα αυτοκίνητο και αμέσως ξέσπασε πανικός. Ένα από τα σενάρια που εξετάζεται είναι η συμπλοκή να συνέβη για λόγους «επικράτησης» ή για παλιούς «λογαριασμούς» - χωρίς ακόμα να θεωρείται σίγουρο τίποτα.

Παράλληλα οι αστυνομικοί εξετάζουν πληροφορίες που έχουν να κάνουν με προηγούμενο περιστατικό στην Καλλιθέα, κατά το οποίο ένας 16χρονος είχε τραυματιστεί. Το περιστατικό συνέβη λίγες ημέρες πριν, χωρίς ωστόσο να υπάρξει καταγγελία ή επίσημη καταγραφή. Ο συγκεκριμένος ανήλικος δεν περιλαμβάνεται στους προσαχθέντες της τρέχουσας υπόθεσης, ωστόσο, οι Αρχές διερευνούν εάν το νέο επεισόδιο σχετίζεται με εκείνον τον τραυματισμό και εάν ενδεχομένως υπήρξαν κινήσεις αντιποίνων, οι οποίες οδήγησαν σε νέα συμπλοκή στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν καταφέρει να ταυτοποιήσουν 17 άτομα, ενώ έχουν προχωρήσει σε επτά συλλήψεις – μεταξύ αυτών και ο καθ’ ομολογία δράστης.

Κοντά στο σημείο που έλαβε χώρα το επεισόδιο εντοπίστηκε ένα μαχαίρι αλλά, σύμφωνα με τον δράστη, δεν είναι το όπλο του εγκλήματος. Επιπλέον οι αστυνομικοί εντόπισαν πέτρες, γάντια, ένα κράνος και παπούτσια.

Υπενθυμίζεται ότι το θύμα δέχθηκε μαχαιριά στον θώρακα κατά τη διάρκεια συμπλοκής που έγινε μπροστά από μια πολυκατοικία στην οδό Μεγαλουπόλεως.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.