Από 25 Ιουνίου στους κινηματογράφους η ταινία του Μπερτολούτσι "Οι Ονειροπόλοι"

Είκοσι τρία (23) χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία (2003), το κλασικό αριστούργημα του βραβευμένου με Όσκαρ, σκηνοθέτη Μπερνάρντο Μπερτολούτσι (The Last Emperor, Last Tango in Paris, Τσάι στη Σαχάρα) "Οι Ονειροπόλοι - The Dreamers" κυκλοφορεί ξανά στους ελληνικούς κινηματογράφους σε ανάλυση 4K, σε διανομή της The Film Group.

Βασισμένη στο μυθιστόρημα του Γκίλμπερτ Ανταίρ, η ταινία αποτελεί μια ατμοσφαιρική και τολμηρή εξερεύνηση της νεανικής επιθυμίας και του πολιτικού αναβρασμού της δεκαετίας '60.

Με φόντο την ταραχώδη πολιτική περίοδο των γεγονότων της άνοιξης του ’68 στη Γαλλία, όταν η φωνή των νέων αντηχούσε σε όλη την Ευρώπη, τρεις φοιτητές έρχονται κοντά μέσα από το κοινό τους πάθος για τον κινηματογράφο.

Μόνοι στο Παρίσι με τους γονείς να λείπουν για διακοπές, η Ιζαμπέλ (Εύα Γκριν) και ο αδελφός της, Τεό (Λουί Γκαρέλ), προσκαλούν έναν Αμερικανό συμφοιτητή τους, τον Μάθιου, τον οποίο υποδύεται ο Μάικλ Πιτ, να μείνει για λίγο στο σπίτι μαζί τους.

Παίζοντας ψυχολογικά παιχνίδια, δοκιμάζουν τα όρια και δημιουργούν έναν δικό τους κόσμο, φορτισμένο με ερωτισμό, από τον οποίο ξυπνούν μόνο όταν μια πέτρα εκτοξεύεται από τις φοιτητικές ταραχές που μαίνονται στον δρόμο από κάτω, και σπάει το παράθυρο.

Η ταινία είχε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Βενετίας το 2003, όπου απέσπασε εξαιρετικές κριτικές ενώ συζητήθηκαν πολύ & οι τολμηρές σκηνές της. Επίσης, ήταν υποψήφια για τα βραβεία Καλύτερου Ευρωπαίου Σκηνοθέτη και Καλύτερης Ευρωπαίας Ηθοποιού στα European Film Awards το 2004.

“Ένας παθιασμένα ρομαντικός ερωτικός ύμνος στο σεξ, στον κινηματογράφο και στο πνεύμα της δεκαετίας του ’60”. - The New York Times

“Μια απολαυστική και εκλεπτυσμένη ταινία, πιστή στην εποχή της, με παιχνιδιάρικο ερωτισμό και φυσικότητα στις ερμηνείες των τριών νεαρών πρωταγωνιστών.” - The Guardian

“Σκηνοθετημένη με συναίσθημα και φαντασία... κομψή, σέξι, ευφυής και αυθεντική.” - Time Out

“Ένα αριστούργημα” - The Telegraph

Η ταινία "The Dreamers" που θυμόμαστε πως το 2003 είχε παιχθεί στα σινεμά της Πάτρας, αποκαταστάθηκε σε ανάλυση 4K από το Fondazione Cineteca di Bologna, σε συνεργασία με την Recorded Picture Company. Η εικόνα αποκαταστάθηκε από το πρωτότυπο αρνητικό της κάμερας που διατηρείται στο CSC - Cineteca Nazionale. To soundtrack επίσης αποκαταστάθηκε από τα πρωτότυπα μάστερ που διέθεσε η Recorded Picture Company.

Η όλη εργασία της αποκατάστασης του φιλμ πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του διευθυντή φωτογραφίας Fabio Cianchetti.

Σκηνοθεσία: Μπερνάρντο Μπερτολούτσι-Bernardo Bertolucci (16 Μαρτίου 1941 - 26 Νοεμβρίου 2018).

Παίζουν οι ηθοποιοί: Μάικλ Πιτ, Εύα Γκριν, Λουί Γκαρέλ, Ρόμπιν Ρενούτσι.

Είδος: Ρομαντική, Ψυχολογικό Δράμα

Διάρκεια: 115 λεπτά.

H ταινία ξεκίνησε να επαναπροβάλλεται από 25 Ιουνίου μόνο στους κινηματογράφους από την TFG.

Ενδεχομένως η ταινία να έρθει να ξαναπαιχθεί & στην Πάτρα.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ