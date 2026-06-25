Η Παναχαϊκή μεταβιβάστηκε στον Isitan Gun

Οριστικές εξελίξεις σημειώθηκαν στην Παναχαϊκή, καθώς πριν από λίγα λεπτά επήλθε συμφωνία ανάμεσα στην Ερασιτεχνική Παναχαική και την πλευρά των δύο Ελλήνων επιχειρηματιών για την ανάληψη του management του ποδοσφαιρικού τμήματος, βάζοντας τέλος σε ένα πολυήμερο θρίλερ που είχε μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των φιλάθλων της ομάδας.

Η απόφαση της Ερασιτεχνικής σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για την Παναχαϊκή, με τη διοίκηση να καταλήγει τελικά στη συγκεκριμένη πρόταση, ύστερα από διαδοχικές επαφές και αξιολόγηση όλων των δεδομένων που είχαν τεθεί στο τραπέζι.

Η σχετική ανακοίνωση της ΠΓΕ

Με απόλυτο σεβασμό στην Ιστορία των 135 και πλέον χρόνων της Παναχαϊκής, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ανακοινώνει ότι υπεγράφη σήμερα η οριστική συμφωνία ανάληψης του Management διαχείρισης του Ποδοσφαιρικού Τμήματος από ομάδα επενδυτών υπό την Εταιρεία «Southwest Holding», που έχει επικεφαλής τον Isitan Gun.

Στο χρονικό διάστημα των επίπονων διαπραγματεύσεων, οι εν λόγω επενδυτές επέδειξαν σχέδιο και εγγυήσεις, πείθοντας το Δ.Σ. ότι η ανάληψη του management εκ μέρους τους θα συμβάλει ουσιαστικά στην επόμενη μέρα του Συλλόγου.

Η νέα Διοικητική ομάδα θέτει ως βασικούς στόχους την Οικονομική σταθερότητα, την Οργανωτική Αναβάθμιση και τη δημιουργία μιας Ανταγωνιστικής Ομάδας που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των χιλιάδων φίλων της Παναχαϊκής εντός και εκτός Ελλάδας.

Με διαφάνεια, σοβαρότητα και την απόλυτη στήριξη όλων όσοι αγαπούν πραγματικά την Παναχαϊκή, μπορούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να επιστρέψει ο Σύλλογος εκεί όπου Ιστορικά ανήκει.

Σήμερα ξεκινά μια νέα προσπάθεια. Με ενότητα, συνέπεια και πίστη στις δυνατότητες της ομάδας μας.

Η Παναχαϊκή ΑΛΛΑΖΕΙ σελίδα.

Όλοι μαζί για το Μέλλον που αξίζει στον τεράστιο και ιστορικό μας Σύλλογο