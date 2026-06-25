Λέκκας για σεισμούς στη Βενεζουέλα: «Η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν ίση με 2 τόνους δυναμίτιδας ή 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα»

Τι ανέφερε ο Ευθύμιος Λέκκας
Βαρύ είναι το τίμημα του διπλού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα το βράδυ της Τετάρτης (24/06/2026), αφήνοντας πίσω του δεκάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους. Την ίδια ώρα, εντείνονται οι φόβοι για αύξηση του αριθμού των θυμάτων, ενώ εικόνες εκτεταμένων καταστροφών κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.
Για τις ισχυρές σεισμικές δονήσεις και τις συνέπειές τους μίλησε ο καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας.
Ο Ευθύμιος Λέκκας μιλώντας στην ΕΡΤ, εξήγησε πρακτικά τι σημαίνει να γίνει ένας σεισμός 7 και πλέον βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, όπως αυτοί που έπληξαν τη Βενεζουέλα, σε μία περιοχή.
Όπως είπε: «Τα 7,5 Ρίχτερ που ήταν ο δεύτερος σεισμός, αντιστοιχούν σε 2 τόνους δυναμίτιδας, ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια με αποτέλεσμα να έχουμε όλα αυτά που βλέπουμε εδώ και 24 ώρες».
Στη συνέχεια ερωτήθηκε για το έαν «βλέπει» μετασεισμούς μετά τα 7.2 και τα 7.5 Ρίχτερ με τον καθηγητή να απαντά: «Σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, περιμένουμε έναν σεισμό της τάξεως των 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Αυτό όμως είναι μία προσέγγιση γιατί η κάθε περιοχή έχει το δικό της δυναμικό, έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, συνεπώς είναι ένα μέσο μέγεθος το οποίο περιμένουμε».
«Οι δύο αυτοί σεισμοί, οι τεράστιοι αυτοί σεισμοί, συμπλήρωσαν ο ένας τον άλλον, ως προς την καταστροφή των κτιρίων. Ο πρώτος σεισμός έκανε βλάβες σε μικρού όγκου κτίρια στη γύρω περιοχή, ενώ ο δεύτερος σεισμός προξένησε βλάβες σε μεγάλου όγκου κτίρια, ψηλά κτίρια και έτσι λοιπόν είχαμε ένα ευρύτατο φάσμα καταστροφών και απο τις δύο σεισμικές δονήσεις», ανέφερε σχετικά με τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα που άφησε πίσω του δεκάδες νεκρούς, με την λίστα δυστυχώς να αναμένεται να μεγαλώσει.
«Έχουμε να κάνουμε με τη σύγκρουση δύο μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών, της νοτίου Αμερικής και της βόρειας Αμερικής, είναι τεκτονικά ρήγματα τα οποία είναι μία τάξη μεγαλύτερα από ό,τι υπάρχουν στον ελληνικό χώρο», είπε για το εάν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα και συμπλήρωσε ότι στον ελληνικό χώρο οι σεισμοί είναι συνήθως μέχρι 7 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.
Υπενθυμίζεται ότι οι δύο ισχυροί σεισμοί που έπληξαν τη Βενεζουέλα το βράδυ της Τετάρτης 24.06.2026, προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές, αφήνοντας πίσω τους δεκάδες κατεστραμμένα κτίρια, εκατοντάδες τραυματίες και δεκάδες νεκρούς.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής επίσημες ανακοινώσεις, 164 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ σχεδόν 1.000 έχουν τραυματιστεί, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο απολογισμός θα αυξηθεί, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες στα ερείπια.
Ο πρώτος σεισμός σημειώθηκε στις 18:04 τοπική ώρα, δυτικά του Καράκας, και μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό ακολούθησε δεύτερη, ακόμη ισχυρότερη δόνηση. Οι δύο σεισμοί προκάλεσαν πανικό στους κατοίκους και εκτεταμένες ζημιές σε πολλές περιοχές της χώρας.
Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) προειδοποιεί ότι το πραγματικό μέγεθος της τραγωδίας ενδέχεται να αποκαλυφθεί τις επόμενες ημέρες, εκτιμώντας πως ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης και η καταγραφή των ζημιών.
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