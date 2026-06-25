Λέκκας για σεισμούς στη Βενεζουέλα: «Η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν ίση με 2 τόνους δυναμίτιδας ή 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα»

Βαρύ είναι το τίμημα του διπλού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα το βράδυ της Τετάρτης (24/06/2026), αφήνοντας πίσω του δεκάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους. Την ίδια ώρα, εντείνονται οι φόβοι για αύξηση του αριθμού των θυμάτων, ενώ εικόνες εκτεταμένων καταστροφών κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Για τις ισχυρές σεισμικές δονήσεις και τις συνέπειές τους μίλησε ο καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας.

Ο Ευθύμιος Λέκκας μιλώντας στην ΕΡΤ, εξήγησε πρακτικά τι σημαίνει να γίνει ένας σεισμός 7 και πλέον βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, όπως αυτοί που έπληξαν τη Βενεζουέλα, σε μία περιοχή.

Όπως είπε: «Τα 7,5 Ρίχτερ που ήταν ο δεύτερος σεισμός, αντιστοιχούν σε 2 τόνους δυναμίτιδας, ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια με αποτέλεσμα να έχουμε όλα αυτά που βλέπουμε εδώ και 24 ώρες».

Στη συνέχεια ερωτήθηκε για το έαν «βλέπει» μετασεισμούς μετά τα 7.2 και τα 7.5 Ρίχτερ με τον καθηγητή να απαντά: «Σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, περιμένουμε έναν σεισμό της τάξεως των 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Αυτό όμως είναι μία προσέγγιση γιατί η κάθε περιοχή έχει το δικό της δυναμικό, έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, συνεπώς είναι ένα μέσο μέγεθος το οποίο περιμένουμε».