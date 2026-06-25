Το θρίλερ επιβίωσης "Στην Καρδιά του Κτήνους" με τον Μπραντ Πιτ, στις 24-9 στις Ελληνικές αίθουσες

Ο 62χρονος βραβευμένος με Όσκαρ, Αμερικανός σούπερ σταρ Μπραντ Πιτ συνεχίζει τις τολμηρές επιλογές ρόλων και τον σρχόμενο Σεπτέμβριο θα τον δούμε στο θρίλερ επιβίωσης με τίτλο "Heart of the Beast-Στην Καρδιά του Κτήνους" σε σκηνοθεσία του David Ayer, με τον οποίο ο Πιτ έχει ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν.

Η ταινία σε σενάριο Cameron Alexander και με τον Μπραντ Πιτ να είναι & εκ των παραγωγών, προγραμματίζεται για έξοδο στις αίθουσες της Βορείου Αμερικής στις 25 Σεπτεμβρίου 2026 και μία μέρα νωρίτερα, στις 24-9 θα βγει στην Ελλάδα σε διανομή της Feelgood.

Μετά από μια τραγική αεροπορική συντριβή, ο αξιωματικός των Ειδικών Δυνάμεων James Belmont (Brad Pitt) και ο σκύλος μάχης του, Odin, βρίσκονται εγκαταλελειμμένοι στα βάθη της άγριας φύσης της Αλάσκας. Μαζί, αναγκάζονται να δώσουν μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης.

Από τον καταξιωμένο σκηνοθέτη David Ayer, η ταινία «Στην Καρδιά του Κτήνους» είναι μια γεμάτη αγωνία περιπέτεια που εξερευνά τον αδιάσπαστο δεσμό μεταξύ ενός άνδρα και του καλύτερου φίλου του, καθώς αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής τους.

Ο 58χρονος David Ayer είχε σκηνοθετήσει το πολεμικό δράμα "Fury" όπου είχε πρωταγωνιστήσει ο Μπραντ Πιτ.

Σκηνοθεσία: David Ayer.

Πρωταγωνιστούν εκτός του Brad Pitt, ο βραβευμένος με Όσκαρ, J.K. Simmons, και η 25χρονη Καναδή ηθοποιός Anna Lambe.

Η ταινία είναι της Paramount Pictures.

Το φιλμ όταν κυκλοφορήσει το περιμένουμε για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ