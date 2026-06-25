Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών: Γιορτή με απονομές- ΦΩΤΟ

Μια πολύ όμορφη εκδήλωση πραγματοποίησε το απόγευμα της Τετάρτης 24/6 ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών Ομιλος Πατρών, με αφορμή τις απονομές σε όλους όσοι έχουν διακριθεί στους μέχρι ώρας αγώνες ανοικτής θάλασσας του ΙΟΠ.

Τα σκάφη που βραβεύτηκαν σε κάθε αγώνα και σε κάθε κατηγορία (ORCA και ORCB) είναι τα εξής:

Αγώνας «Θυσίας» (18-19 Απριλίου)

1η θέση: ORCA Σκάφος AGIOS RAFAIL

2η θέση: ORCA Σκάφος FOIVI

3η θέση: ORCA Σκάφος ONAR

1η θέση: ORCB Σκάφος OKIROI

2η θέση: ORCB Σκάφος ΣΙΜΠΑ

3η θέση: ORCB Σκάφος KOURSAROS

Αγώνας «Πριμαρόλια» (3 Μαΐου)

1η θέση: ORCA Σκάφος IRIS

2η θέση: ORCA Σκάφος PEGASUS

3η θέση: ORCA Σκάφος CAPT. YIOTIS

Αγώνας «Lepanto» (23-24 Μαΐου)

1η θέση: ORCA Σκάφος BIDOURIK

2η θέση: ORCA Σκάφος FOIVI

3η θέση: ORCA Σκάφος MELENI II

1η θέση: ORCB Σκάφος OKIROI

2η θέση: ORCB Σκάφος PITHEAS

3η θέση: ORCB Σκάφος IRIDINI

Αγώνας «Τριζόνια» (30 Μαΐου-1 Ιουνίου)

1η θέση: ORCA Σκάφος BIDOURIK

2η θέση: ORCA Σκάφος AGIOS RAFAIL

3η θέση: ORCA Σκάφος CALYPSO

1η θέση: ORCB Σκάφος OKIROI

2η θέση: ORCB Σκάφος ΣΙΜΠΑ

3η θέση: ORCB Σκάφος IRIDINI

Αγώνας «Κύπελλο Πατραϊκού» (13-14 Ιουνίου)

1η θέση: ORCA Σκάφος BIDOURIK

2η θέση: ORCA Σκάφος MELENI II

1η θέση: ORCB Σκάφος MAR

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις Εγκαταστάσεις του Ομίλου με συμμετοχές των κυβερνητών και των πληρωμάτων των αγωνιστικών σκαφών του ΙΟΠ. Το κλίμα ήταν «οικογενειακό» και όλα τα μέλη του ΙΟΠ απόλαυσαν το Ηλιοβασίλεμα του Πατραϊκού, δίνοντας ραντεβού για τις επόμενες εξορμήσεις.

Θυμίζουμε φυσικά ότι η αντίστροφη μέτρηση για το Open Πανελλήνιο πρωτάθλημα Optimist U13, που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα το διάστημα 5-9 Ιουλίου, έχει ήδη ξεκινήσει, με το επίσημο σλόγκαν του σπουδαίου ιβέντ να είναι το «Patras is Optimist» by 360PAY.

Η Πάτρα ετοιμάζεται!

Μέγας χορηγός ΙΟΠ: Super Cargo

Μότο διοργάνωσης: «Patras is Optimist» by 360PAY