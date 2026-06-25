Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών: Γιορτή με απονομές- ΦΩΤΟ

Μεγάλες διακρίσεις
Μια πολύ όμορφη εκδήλωση πραγματοποίησε το απόγευμα της Τετάρτης 24/6 ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών Ομιλος Πατρών, με αφορμή τις απονομές σε όλους όσοι έχουν διακριθεί στους μέχρι ώρας αγώνες ανοικτής θάλασσας του ΙΟΠ.
Τα σκάφη που βραβεύτηκαν σε κάθε αγώνα και σε κάθε κατηγορία (ORCA και ORCB) είναι τα εξής:
Αγώνας «Θυσίας» (18-19 Απριλίου)
1η θέση: ORCA Σκάφος AGIOS RAFAIL
2η θέση: ORCA Σκάφος FOIVI
3η θέση: ORCA Σκάφος ONAR
1η θέση: ORCB Σκάφος OKIROI
2η θέση: ORCB Σκάφος ΣΙΜΠΑ
3η θέση: ORCB Σκάφος KOURSAROS
Αγώνας «Πριμαρόλια» (3 Μαΐου)
1η θέση: ORCA Σκάφος IRIS
2η θέση: ORCA Σκάφος PEGASUS
3η θέση: ORCA Σκάφος CAPT. YIOTIS
Αγώνας «Lepanto» (23-24 Μαΐου)
1η θέση: ORCA Σκάφος BIDOURIK
2η θέση: ORCA Σκάφος FOIVI
3η θέση: ORCA Σκάφος MELENI II
1η θέση: ORCB Σκάφος OKIROI
2η θέση: ORCB Σκάφος PITHEAS
3η θέση: ORCB Σκάφος IRIDINI
Αγώνας «Τριζόνια» (30 Μαΐου-1 Ιουνίου)
1η θέση: ORCA Σκάφος BIDOURIK
2η θέση: ORCA Σκάφος AGIOS RAFAIL
3η θέση: ORCA Σκάφος CALYPSO
1η θέση: ORCB Σκάφος OKIROI
2η θέση: ORCB Σκάφος ΣΙΜΠΑ
3η θέση: ORCB Σκάφος IRIDINI
Αγώνας «Κύπελλο Πατραϊκού» (13-14 Ιουνίου)
1η θέση: ORCA Σκάφος BIDOURIK
2η θέση: ORCA Σκάφος MELENI II
1η θέση: ORCB Σκάφος MAR
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις Εγκαταστάσεις του Ομίλου με συμμετοχές των κυβερνητών και των πληρωμάτων των αγωνιστικών σκαφών του ΙΟΠ. Το κλίμα ήταν «οικογενειακό» και όλα τα μέλη του ΙΟΠ απόλαυσαν το Ηλιοβασίλεμα του Πατραϊκού, δίνοντας ραντεβού για τις επόμενες εξορμήσεις.
Θυμίζουμε φυσικά ότι η αντίστροφη μέτρηση για το Open Πανελλήνιο πρωτάθλημα Optimist U13, που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα το διάστημα 5-9 Ιουλίου, έχει ήδη ξεκινήσει, με το επίσημο σλόγκαν του σπουδαίου ιβέντ να είναι το «Patras is Optimist» by 360PAY.
Η Πάτρα ετοιμάζεται!
Μέγας χορηγός ΙΟΠ: Super Cargo
Μότο διοργάνωσης: «Patras is Optimist» by 360PAY
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Αριστεία στον στίβο και στις εξετάσεις
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