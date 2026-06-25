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Πάτρα: Φωτιά σε ξερά χόρτα στο Σαραβάλι- Κάηκαν δύο στρέμματα

Πάτρα: Φωτιά σε ξερά χόρτα στο Σαραβάλι-...

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τέσσερα οχήματα με οκτώ πυροσβέστες της Πυροσβεστικής

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα το απόγευμα σε ξερά χόρτα, μέσα σε ελαιώνες, στην περιοχή Σαραβάλι Πατρών.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τέσσερα οχήματα με οκτώ πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί.

Από την πυρκαγιά κάηκαν περίπου δύο στρέμματα χαμηλής βλάστησης και ξερών χόρτων, ενώ δεν απειλήθηκαν κατοικίες ή άλλες εγκαταστάσεις.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Φωτιά Σαραβάλι
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