Δήμος Ερυμάνθου: Υπεγράφη σύμβαση για το έργο εκσυγχρονισμού του αρδευτικού δικτύου

Υπεγράφη την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 μεταξύ του Δημάρχου Ερυμάνθου, Θόδωρου Μπαρή και του αναδόχου, η σύμβαση κατασκευής ενός ακόμη σημαντικού έργου υποδομής που ενισχύει τον πρωτογενή τομέα και συμβάλλει στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων. Πρόκειται για το έργο «Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός των Δικτύων Άρδευσης του Δήμου Ερυμάνθου», το οποίο εισέρχεται σε φάση υλοποίησης.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1.422.871,84 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Δυτικής Ελλάδας, ενώ ο προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσής του είναι δώδεκα (12) μήνες.

Πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση που έχει ως βασικό στόχο την εξοικονόμηση νερού, τη μείωση των απωλειών στα αρδευτικά δίκτυα και τη βελτίωση της καθημερινότητας των αγροτών σε μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή, όπου οι ανάγκες άρδευσης αυξάνονται συνεχώς και μεγάλο μέρος του υφιστάμενου δικτύου παραμένει πεπαλαιωμένο, αποτελούμενο κυρίως από χωμάτινους υδραύλακες.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή νέων τσιμενταυλάκων σε αντικατάσταση παλαιών χωμάτινων ή φθαρμένων τσιμεντένιων αυλάκων, συνολικού μήκους 14.230 μέτρων, σε διάφορες περιοχές του Δήμου. Παράλληλα προβλέπεται η τοποθέτηση αγωγού μεταφοράς μήκους 1.000 μέτρων, σε αντικατάσταση παλαιάς μεταλλικής διώρυγας, καθώς και η επέκταση προστατευτικού στηθαίου μήκους 140 μέτρων σε κεντρικό αύλακα, για την αποφυγή καταπτώσεων και την ασφαλή λειτουργία του δικτύου.

Το έργο αφορά συνολικά 17 Δημοτικές Κοινότητες και 34 επιμέρους θέσεις παρέμβασης, δίνοντας λύσεις σε χρόνια προβλήματα του αρδευτικού δικτύου και εξυπηρετώντας μεγάλο αριθμό παραγωγών.

Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο Δήμαρχος Ερυμάνθου, Θόδωρος Μπαρής δήλωσε πως «η υπογραφή της σύμβασης για τον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών δικτύων αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τον Δήμο Ερυμάνθου και κυρίως για τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της τοπικής μας οικονομίας. Σε μια εποχή που η κλιματική κρίση και η λειψυδρία καθιστούν το νερό ένα πολύτιμο αγαθό, η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων δεν είναι επιλογή αλλά υποχρέωση. Με το έργο αυτό περιορίζουμε σημαντικά τις απώλειες νερού, εκσυγχρονίζουμε ένα γερασμένο αρδευτικό δίκτυο και δημιουργούμε καλύτερες συνθήκες για τους παραγωγούς μας. Οι παρεμβάσεις σε 17 Δημοτικές Κοινότητες αποδεικνύουν ότι σχεδιάζουμε με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες ολόκληρου του Δήμου και όχι αποσπασματικά. Επενδύουμε σε έργα με ουσιαστικό αναπτυξιακό αποτύπωμα, που ενισχύουν την αγροτική παραγωγή, προστατεύουν το περιβάλλον και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και διεκδίκηση, ώστε ο Δήμος Ερυμάνθου να αποκτά τις υποδομές που αξίζει και να στηρίζει έμπρακτα τους ανθρώπους της παραγωγής».