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Διπλός σεισμός στη Βενεζουέλα: Ηλικιωμένος προστατεύει με το σώμα του τη σύζυγό του- ΒΙΝΤΕΟ

Διπλός σεισμός στη Βενεζουέλα: Ηλικιωμέν...

Οι αναφορές κάνουν λόγο για περισσότερους από 21.000 αγνοούμενους

Δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις, μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, έπληξαν την Τετάρτη (25/6) τη δυτική περιοχή της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας, προκαλώντας ανυπολόγιστες καταστροφές. Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό, 164 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 971 τραυματίστηκαν. Την ίδια ώρα, οι αναφορές κάνουν λόγο για περισσότερους από 21.000 αγνοούμενους.

Οι σεισμοί προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και υποδομές, με αρκετά κτίσματα να καταρρέουν ολοσχερώς, εγκλωβίζοντας ανθρώπους κάτω από τα συντρίμμια. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

Συγκλονιστικό βίντεο από κάμερα ασφαλείας που κυκλοφορεί στα social media καταγράφει την ηρωική πράξη ενός ηλικιωμένου, ο οποίος προστάτευσε τη γυναίκα του με το ίδιο του σώμα κατά τη διάρκεια των σεισμικών δονήσεων μέσα στο διαμέρισμα του.

Ο ηλικιωμένος φαίνεται να κάθεται στον καναπέ, ενώ δίπλα του καθηλωμένη σε μία πολυθρόνα βρίσκεται η σύζυγός του, η οποία φέρεται να αντιμετωπίζει κάποιο κινητικό πρόβλημα.

Μόλις η γη αρχίζει να σείεται η ηλικιωμένη ακούγεται να ουρλιάζει. Τότε σύζυγός της σηκώνεται από τον καναπέ, την πλησιάζει και της κρατάει τα χέρια προκειμένου να την ηρεμήσει. Στη συνέχεια λειτουργεί σαν μία «ασπίδα» προστασίας και την καλύπτει με το σώμα του για να μην χτυπήσει από πιθανά συντρίμμια.

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#tags Βενεζουέλα Σεισμός
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