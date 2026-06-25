Αριστεία στον στίβο και στις εξετάσεις

Αξίζει αναφοράς και προβολής ένα πραγματικά αξιόλογο γεγονός από τον χώρο του στίβου ή αν προτιμάτε (και) από τον χώρο των σχολικών υποχρεώσεων και των Πανελλήνιων εξετάσεων.

Ο λόγος για τον Αργύρη Απόκη, πρωταθλητή στίβου της ΑΕΠ Ολυμπιάδα, που ειδικεύεται στα 200μ. και 400μ. ο οποίος έγραψε στις Πανελλήνιες εξετάσεις 19.160 μόρια. Ετσι εισάγεται στο Πανεπιστήμιο, προφανώς ως 1ος, στην κορυφαία επιλογή του, που είναι οι Χημικοί Μηχανικοί.

Να σημειωθεί ότι πήγαινε για προπόνηση όλη τη σχολική χρονιά που μόλις ολοκληρώθηκε, τουλάχιστον 5 φορές την εβδομάδα από 2 με 3 ώρες την ημέρα!

Ο Αργύρης Απόκης είναι 18 ετών, ανήκει στην κατηγορία των εφήβων (σύντομα θα αγωνιστεί στο πανελλήνιο πρωτάθλημα) και ξεκίνησε πολύ μικρός τον στίβο, στον Πέλοπα Πατρών, πριν μεταπηδήσει πέρυσι στην Ολυμπιάδα, όπου προπονείται με την Ντίνα Μπορνιβέλλι. Είναι γιος της πρωταθλήτριας του Πέλοπα, Μαρίας Τσίρου.

Όλα αυτά είναι ενδεικτικά πως οι Άριστοι μαθητές μπορούν να συνδυάσουν την προπόνηση τους χωρίς αυτό να τους επηρεάζει την σχολική τους απόδοση.

Και προφανώς, τόσο ο Απόκης, όσο και δεκάδες άλλοι άριστοι μαθητές και αθλητές, είναι παράδειγμα για τη νεολαία.