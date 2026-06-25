Τάκης Γκώνιας: Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του ποδοσφαίρου τον αποχαιρέτησαν στη Λιβαδειά- ΦΩΤΟ

Θλίψη σκόρπισε στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Τάκη Γκώνια, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Το μεσημέρι της Πέμπτης (25/06/2026) τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στη Λιβαδειά.

Συγγενείς, φίλοι, παλαίμαχοι και εν ενεργεία ποδοσφαιριστές, καθώς και πλήθος κόσμου που τον αγάπησε και τον θαύμασε για την πορεία και την προσφορά του στο ποδόσφαιρο, βρέθηκαν εκεί για να του πουν το τελευταίο «αντίο».

Θυμίζουμε ότι ο εκλιπών έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα με τη φανέλα του Λεβαδειακού, ενώ στη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας φόρεσε επίσης τις φανέλες των Ολυμπιακού, Ηρακλή, Πανηλειακού και Πανιωνίου. Παράλληλα αγωνίστηκε και στο εξωτερικό με τις Σπόρτινγκ Χιχόν, Μεσίνα και Κροτόνε.

Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του διαδρομής ακολούθησε την προπονητική, εργαζόμενος σε αρκετές ομάδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων οι Γλυφάδα, Επισκοπή, Athens Kallithea, Εργοτέλης, Wadi Degla και Pyramids.

Στεφάνι κατέθεσε ο μεγαλομέτοχος του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης, αλλά και η ερυθρόλευκη ΠΑΕ.

Μεταξύ άλλων, στην εξόδιο ακολουθία στον στον Άγιο Παντελεήμονα της Λιβαδειάς βρέθηκε ο άλλοτε ιατρός στην ΠΑΕ Ούμπιακός, Γιάννης Δάρας, ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς, ο Μιχάλης Κασάπης, ο Ντανιέλ Μπατίστα, όπως και ισχυρός άνδρας του Λεβαδειακού, Γιάννης Κομπότης.