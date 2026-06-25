Η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας - Συμμετέχει και η υψίφωνος Βασιλική Καραγιάννη

Η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών προτείνει για το καλοκαίρι του 2026 στην Πάτρα μια συμφωνική συναυλία με διττό καλλιτεχνικό και συμβολικό χαρακτήρα, συνδέοντας τη μεγάλη ρωσική μουσική παράδοση με τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία και τιμώντας παράλληλα τη σημαντική πολιτιστική ταυτότητα της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Η συναυλία εντάσσεται στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας και θα πραγματοποιηθεί στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας στις 8 ιουλίου 2026 στις 21.30.

Ένα πρόγραμμα φόρος τιμής σε τρεις εξέχοντες συνθέτες της Σοβιετικής Ένωσης, με σκοπό την ανάδειξη της συνέχειας της τέχνης τους μέσα από τη μακρά και σπουδαία ρωσική μουσική παράδοση. Στο επίκεντρο της συναυλίας βρίσκονται το ιδιαίτερα αγαπητό Κουαρτέτο Εγχόρδων αρ. 8 του Ντμίτρι Σοστακόβιτς, σε διασκευή για συμφωνική ορχήστρα δωματίου από τον πρόωρα χαμένο Έλληνα συνθέτη Κώστα Νικήτα, καθώς και η δημοφιλής «Κλασική Συμφωνία» του Σεργκέι Προκόφιεφ.

Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από το Κοντσέρτο για σοπράνο και ορχήστρα του Ράινχολντ Γκλιέρ, ενός συνθέτη λιγότερο γνωστού στο ευρύ κοινό, αλλά εξίσου σημαντικού για τη μουσική παράδοση της εποχής του. Τα έργα αυτά συνομιλούν με τη μεγάλη ρωσική σχολή που διαμορφώθηκε από τις αρχές του 19ου αιώνα και ανέδειξε δημιουργούς όπως ο Τσαϊκόφσκι, ο Μουσόργκσκι, ο Ρίμσκι-Κόρσακοφ, ο Μποροντίν και πολλοί ακόμα.

Παράλληλα, η συναυλία αποκτά έναν ιδιαίτερο τοπικό και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς η ορχήστρα επιθυμεί να τιμήσει την πόλη της Πάτρας και τη δική της σημαντική πολιτιστική κληρονομιά.

Για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται με τη διακεκριμένη διεθνούς φήμης υψίφωνο Βασιλική Καραγιάννη, η οποία κατάγεται από την αχαϊκή πρωτεύουσα.

Η κα Βασιλική Καραγιάννη, σταθερή συνεργάτιδα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, θα εμφανιστεί ως σολίστ τόσο στο κοντσέρτο του Γκλιέρ όσο και σε έναν κύκλο τεσσάρων αριστουργηματικών τραγουδιών του επίσης Πατρινού συνθέτη Δημητρίου Λιάλιου. Το έργο του Λιάλιου ανακαλύφθηκε εκ νέου, ανασύρθηκε από τη λήθη και παρουσιάστηκε στο κοινό πριν από λίγα μόλις χρόνια χάρη στην έρευνα και τη μουσική επιμέλεια του καλλιτεχνικού διευθυντή της Φιλαρμόνιας και μαέστρου της συναυλίας, αρχιμουσικού Βύρωνα Φιδετζή.

Μέσα από αυτή τη συνάντηση διαφορετικών μουσικών κόσμων και ιστορικών αναφορών, η συναυλία φιλοδοξεί να αναδείξει τη διαχρονική δύναμη της συμφωνικής μουσικής και να προσφέρει στο κοινό της Πάτρας μια βραδιά υψηλής καλλιτεχνικής αξίας.

Τιμές εισιτηρίων:

12,00€, Γενική Είσοδος

7,00€ Μειωμένο (μαθητικό, φοιτητικό, 65+, άνεργοι, πολύτεκνοι)

5,00€ Ομαδικές κρατήσεις.

Στις 8 Ιουλίου 2026 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας.

Ώρα έναρξης: 21:30.

Η σοπράνο κολορατούρα Βασιλική Καραγιάννη έχει γεννηθεί στην Πάτρα όπου ξεκίνησε τις μουσικές σπουδές της. Από νεαρή ηλικία συνεργάζεται με την Εθνική Λυρική Σκηνή.

Έχει εμφανιστεί σε μερικά από τα μεγαλύτερα λυρικά θέατρα του κόσμου, όπως: Θέατρο άλα Σκάλα του Μιλάνου, Βασιλική Όπερα του Λονδίνου Κόβεντ Γκάρντεν, Βασιλική Όπερα Κοπεγχάγης, Μπουνκαμουρα Κόνσερτ Χωλ και Όπερα του Τόκυο, Μπιβακο Χωλ Οτσου και Σόνι Χωλ Ιαπωνίας, Κωμική Όπερα Βερολίνου, Σαν Κάρλο Νάπολης, Κρατική Όπερα Φλωρεντίας, Σαν Κάρλο Λισσαβόνας, Όπερα του Ντύσελντορφ, κ.α.

Έχει τραγουδήσει σε συναυλίες σε σπουδαίες αίθουσες όπως: Κάρνεγκι Χωλ και Μέρκιν Χωλ της Νέας Υόρκης, Κουίν Ελίζαμπεθ Χωλ και Κάντογκαν Χωλ του Λονδίνου, Μουσασινο Κόνσερτ Χωλ στο Τόκυο, κ.α.

Το ρεπερτόριό της περιλαμβάνει ρόλους όπως: Βασίλισσα της Νύχτας, Υπνοβάτιδα, Λουτσία ντι Λαμερμούρ, Ντόννα Άννα, Μιμί, Τραβιάτα, Ολυμπία-Αντωνία-Τζουλιέττα, Μαργαρίτα στον Φάουστ, Μικαέλα στην Κάρμεν, Τζίλντα στον Ριγκολέτο, Κονστάντσε και Μπλόντε, Αντίνα, Νορίνα, Ντεσπίνα, Τσερμπινέττα, Ροζίνα, Κοντέσσα Αντέλε κ.α.

Τον Οκτώβριο του 2021 τραγούδησε στην Αρχαία Ολυμπία τον Ολυμπιακό Ύμνο α καπέλα στην τελετή αφής της Ολυμπιακής φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2022 στο Πεκίνο.

Τον Μάιο του 2023 η Βασιλική Καραγιάννη έλαβε το τιμητικό βραβείο καλύτερου καλλιτέχνη όπερας Μαρία Κάλλας στο Μόντε Κάρλο για το έτος Κάλλας - 100 χρόνια από την γέννησή της.