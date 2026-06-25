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Νέο ρεκόρ τζίρου και υπερτριπλασιασμός κερδών για την "Πλαίσιο Computers"

Νέο ρεκόρ τζίρου και υπερτριπλασιασμός κ...

Η Πλαίσιο Computers έκλεισε το 2025 με μία από τις καλύτερες επιδόσεις της ιστορίας της

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Πλαίσιο Computers ανήλθε το 2025 στα 498,7 εκατ. ευρώ, έναντι 480,1 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 3,9%.

Πρόκειται για το τρίτο συνεχόμενο ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων, με τη διοίκηση να αποδίδει την άνοδο κυρίως σε δύο παράγοντες. Ο πρώτος αφορά τη σημαντική συμβολή του επιδοτούμενου προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ Β'», το οποίο τόνωσε τη ζήτηση από τις επιχειρήσεις για προϊόντα τεχνολογίας. Ο δεύτερος σχετίζεται με την επέκταση του φυσικού δικτύου καταστημάτων, που ενίσχυσε την εμπορική παρουσία της εταιρείας σε κρίσιμες αγορές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανοδική πορεία δεν αποτελεί συγκυριακό φαινόμενο. Εξετάζοντας την πορεία των τελευταίων πέντε ετών, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε από 436,9 εκατ. ευρώ το 2021 σε σχεδόν 499 εκατ. ευρώ το 2025, καταγράφοντας συνολική άνοδο άνω του 14%.

Μετά τη μικρή κάμψη του 2022 (-0,5%), ακολούθησαν τρεις συνεχόμενες χρονιές ανάπτυξης, με αυξήσεις 7,8%, 2,4% και 3,9% αντίστοιχα.

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