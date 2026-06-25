Επίσκεψη ευρωπαϊκών ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

Με αφορμή την επίσκεψη αντιπροσωπείας αποτελούμενη από εκπροσώπους ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες στο Πανεπιστήμιο Πατρών, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη και στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ). Την αντιπροσωπεία συνόδευαν η καθ. Δήμητρα Παπαδημητρίου, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Καινοτομίας, καθώς και η Δρ. Κατερίνα Σωτηροπούλου του Πανεπιστημίου Πατρών.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, παρουσιάστηκε το έργο και η συμβολή του ΕΠΠ στην ενίσχυση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της μεταφοράς τεχνογνωσίας από την έρευνα στην αγορά. Συγκεκριμένα, η Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Διάχυσης, κα Μαρίλια Αντωνοπούλου, παρουσίασε την αποστολή, το όραμα και τις δράσεις του ΕΠΠ, καθώς και το ευρύ φάσμα υπηρεσιών που προσφέρει σε νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις, ερευνητικές ομάδες και οργανισμούς που επιδιώκουν να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν καινοτόμες τεχνολογίες και προϊόντα.

Από την πλευρά των ευρωπαϊκών φορέων, εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον στο δυναμικό οικοσύστημα επιχειρήσεων που φιλοξενεί το ΕΠΠ στους τομείς της Πληροφορικής, Βιοτεχνολογίας και Καθαρής Ενέργειας, ενώ συζητήθηκαν δυνατότητες μελλοντικών συνεργασιών, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και συμμετοχής σε κοινές ερευνητικές και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, τόσο με τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις όσο και με το ίδιο το ΕΠΠ.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της διεθνούς δικτύωσης και της διασύνδεσης μεταξύ ερευνητικών και επιχειρηματικών οικοσυστημάτων για την προώθηση της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ευρώπη, με αντίκτυπο και στην περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.