Αντιπρόεδρος της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR εξελέγη ο Αντιπεριφερειάρχης Φωκίων Ζαΐμης

Για δεύτερη (2η) συνεχόμενη θητεία θα ασκεί τα καθήκοντα Αντιπροέδρου της Διαμεσογειακής Επιτροπής της Διάσκεψης Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR), ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, μετά την επανεκλογή του στη θέση από τα μέλη της Επιτροπής.

Πρόκειται για μια σημαντική διάκριση τόσο για τον ίδιο όσο και για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Πρόεδρος εξελέγη ο Juan Francisco Ρérez llorca, ο πρόεδρος της Κυβέρνησης της Βαλένθιας (Ισπανία), β’ αντιπρόεδρος ο Roberto Οcchiuto, ο πρόεδρος της Περιφέρειας Καλαβρίας (Ιταλία). Την ελληνική παρουσία στην Επιτροπή ενισχύουν, επίσης, ο Γεώργιος Αλεξάκης από την Περιφέρεια Κρήτης και ο Ιωάννης Τρεπεκλής, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων.

Με αφορμή την εκλογή του, ο κ. Φωκίων Ζαΐμης δήλωσε τα εξής: «Με ιδιαίτερη τιμή συνεχίζω τα καθήκοντά μου στη θέση του Αντιπροέδρου της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR. Η επανεκλογή, αυτή, αποτελεί μια σημαντική διεθνή διάκριση, καθώς μας δίνει τη δυνατότητα να βρισκόμαστε ακόμη πιο κοντά στα κέντρα λήψης αποφάσεων και να συμμετέχουμε ενεργά στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι με εμπιστεύθηκαν. Θεωρώ ότι η ισχυρή παρουσία της αυτοδιοίκησης στα ευρωπαϊκά δίκτυα είναι απαραίτητη. Οι Περιφέρειες βρίσκονται πιο κοντά στην κοινωνία και στους πολίτες και μπορούν να διαμορφώνουν τις εξελίξεις, διεκδικώντας πόρους και αναπτυξιακές ευκαιρίες προς όφελος των τοπικών κοινωνιών».

Υπενθυμίζεται ότι η CPMR αποτελεί τον σημαντικότερο ευρωπαϊκό οργανισμό συνεργασίας των Περιφερειών, εκπροσωπώντας 160 Περιφέρειες από 24 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περισσότερους από 200 εκατομμύρια πολίτες. Μέσω της δράσης της προωθούνται οι θέσεις των Περιφερειών στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ιδιαίτερη παρουσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Διαμεσογειακή Επιτροπή της CPMR αποτελείται από 40 Περιφέρειες της Μεσογείου, προερχόμενες από την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Μάλτα, την Ισπανία, την Κύπρο, την Αλβανία, το Μαρόκο και την Τυνησία, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας και στην προώθηση κοινών πολιτικών για την ανάπτυξη της ευρύτερης μεσογειακής περιοχής.