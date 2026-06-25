Ρόδος: Η Μαρία-Μιχαέλα Χαιρέτη συγκέντρωσε 19.710 μόρια και ανοίγει... φτερά για την Ιατρική

Μία από τις υψηλότερες επιδόσεις στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις σημείωσε η Μαρία-Μιχαέλα Χαιρέτη από τη Ρόδο, η οποία συγκέντρωσε 19.710 μόρια, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά την εισαγωγή της στην Ιατρική Σχολή.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η αριστούχος μαθήτρια δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή της για το αποτέλεσμα, επισημαίνοντας ότι οι θυσίες και η προσπάθεια πολλών ετών απέδωσαν καρπούς.

«Αισθάνομαι μεγάλη χαρά και ικανοποίηση, διότι με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δικαιώνονται οι κόποι και οι προσπάθειες πολλών χρόνων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Μαρία-Μιχαέλα, που ολοκλήρωσε τη φοίτησή της στο εκπαιδευτήριο «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», ανέφερε ότι το σχολείο αποτέλεσε για εκείνη ένα δεύτερο σπίτι, καθώς βρέθηκε στις αίθουσές του από το προνήπιο μέχρι και την αποφοίτησή της από το Λύκειο.

Όπως σημείωσε, νιώθει ιδιαίτερα υπερήφανη που κατάφερε να πετύχει τον στόχο της βασιζόμενη στις δικές της δυνάμεις, αλλά και στα εφόδια που της προσέφερε το σχολείο της. Παράλληλα, εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες της προς τους καθηγητές της για τη διαρκή καθοδήγηση και στήριξη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην οικογένειά της, ευχαριστώντας τους γονείς της, τη γιαγιά της και τον νονό της για την αγάπη και τη συμπαράσταση που της προσέφεραν σε όλη αυτή τη διαδρομή.

Κλείνοντας τις δηλώσεις της, ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία σε όλους τους συμμαθητές της, υπογραμμίζοντας ότι η προσπάθεια που κατέβαλαν όλοι οι υποψήφιοι αξίζει αναγνώρισης, ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα.