Αχαΐα: Εθελοντική αιμοδοσία το σαββατοκύριακο 27 και 28-6

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας “Ο Άγιος Χαράλαμπος” σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Π «Ο Άγιος Ανδρέας” και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος προγραμματίζει δύο (2) εθελοντικές αιμοδοσίες το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026.

Πιο συγκεκριμένα το Σάββατο 27-6-2026 θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία από 18.00 έως 21.30 στην έδρα του Χορευτικού Συλλόγου “ΧΟΡΕΥΩ- ΖΩ” στα Κρύα Ιτεών.

Την Κυριακή 28/6/2026 θα γίνει εθελοντική αιμοδοσία στη Ροδιά Ερυμάνθου από 9.30 το πρωί έως 13.30 σε συνεργασία με τον τοπικό Πολιτιστικό Σύλλογο.

Κάθε σταγόνα αίματος που δίνετε δίνει ελπίδα δίνει αγάπη σώζει ζωές!

Γίνετε και εσείς Εθελοντές Αιμοδότες και νιώστε τη χαρά της προσφοράς!!

Όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε το κόσμο λίγο καλύτερο. Προσφέρετε 10 λεπτά από το χρόνο σας βοηθώντας όσους έχουν ανάγκη. «Δώστε αίμα, δώστε αγάπη, δώστε ζωή, είναι στο χέρι σας».