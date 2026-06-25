Βρετανία: Πολίτες στήνονται με τις ώρες στην ουρά για ένα κλιματιστικό

Πρωτοφανή καύσωνα βιώνει η Βρετανία όπου χιλιάδες πολίτες έσπευσαν να προμηθευτούν κλιματιστικά και ανεμιστήρες.

Στο Σάουθαμπτον στη Βρετανία, δεκάδες άνθρωποι περίμεναν για πάνω από μία ώρα στην ουρά έξω από κατάστημα της αλυσίδας Lidl, ελπίζοντας να προλάβουν να αγοράσουν ένα από τα κλιματιστικά που πωλούνταν στην τιμή των 149 λιρών, με τον καύσωνα να είναι αφόρητος. Ωστόσο, τα αποθέματα εξαντλήθηκαν σχεδόν αμέσως.

Υπάλληλος του καταστήματος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι τα κλιματιστικά «εξαφανίστηκαν μέσα σε μισό δευτερόλεπτο», ενώ παρόμοιες εικόνες καταγράφηκαν και σε άλλα καταστήματα της αλυσίδας σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Σάμιουελ Γουίλιαμς, ένας από τους καταναλωτές που περίμεναν στην ουρά, περιέγραψε την κατάσταση λέγοντας: «Ήταν η μεγαλύτερη ουρά που έχω δει ποτέ. Έφτανε μέχρι τη μέση του χώρου στάθμευσης. Όταν μπήκα στην ουρά, κατάλαβα ότι όλοι περίμεναν για να αγοράσουν κλιματιστικό».

Αντίστοιχη εικόνα αντίκρισε και η Στέφανι Ρίντουτ σε κατάστημα Lidl στο Γουάιτλι του Φάρεχαμ. Όπως είπε, τουλάχιστον 50 άτομα περίμεναν από νωρίς το πρωί για να προμηθευτούν ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού.

40°C αναμένονται στη Βρετανία

Ο καύσωνας συνεχίζει να σαρώνει τη χώρα, με μετεωρολογικό σταθμό στο Γέοβιλτον του Σόμερσετ να καταγράφει θερμοκρασία 36,4 βαθμών Κελσίου, την υψηλότερη που έχει σημειωθεί ποτέ στη Βρετανία για μήνα Ιούνιο.

Το νέο ρεκόρ ξεπέρασε εκείνο της Τετάρτης, όταν ο υδράργυρος είχε φτάσει τους 36,1 βαθμούς στο Χάμσαϊρ.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας (Met Office) επέκτεινε την κόκκινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη έως και την Παρασκευή, προειδοποιώντας για «εκτεταμένες επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού» και ακόμη και για «κίνδυνο για τη ζωή».

Στη νοτιοανατολική Αγγλία οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 36°C στη σκιά και έως τους 38°C στον ήλιο, ενώ οι μετεωρολόγοι δεν αποκλείουν ακόμη και θερμοκρασίες κοντά στους 40°C μέσα στην ημέρα.