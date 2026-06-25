Έχασε δύο παιδιά σε τροχαίο- Δώρισε ένα ασθενοφόρο 120.000 ευρώ στο ΕΚΑΒ της Πάτρας - ΒΙΝΤΕΟ - ΦΩΤΟ

Σημαντική ενίσχυση για το ΕΚΑΒ της Πάτρας, καθώς στον στόλο του εντάσσεται μια υπερσύγχρονη κινητή μονάδα, συνολικής αξίας 120.000 ευρώ, η οποία προσφέρθηκε ως δωρεά από την 87χρονη Χαριτίνη Αναγνωστοπούλου.

Η παράδοση του οχήματος πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ, παρουσία εκπροσώπων της υγειονομικής κοινότητας της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Γιώργος Χαραλάμπους εξήρε την προσφορά της δωρήτριας, καθώς και τη συμβολή του Συλλόγου Εθελοντών Πυροσβεστών Αχαΐας, οι οποίοι προσέφεραν εκπαιδευτικό εξοπλισμό για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης των διασωστών.

Η δωρεά της κ. Αναγνωστοπούλου αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς συνδέεται με μια βαθιά προσωπική τραγωδία. Το 1992 έχασε τα παιδιά της σε τροχαίο δυστύχημα στην εθνική οδό Πατρών – Κορίνθου και, παρά τον πόνο της απώλειας, επέλεξε να στηρίξει έμπρακτα το δημόσιο σύστημα υγείας.

Από την πλευρά τους, οι εθελοντές πυροσβέστες παρέδωσαν ένα ειδικό σύνθετο γιλέκο εκπαίδευσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ασθενοφόρο παρέμενε για μεγάλο χρονικό διάστημα αναξιοποίητο εξαιτίας γραφειοκρατικών διαδικασιών, παρά τις αυξημένες ανάγκες που αντιμετωπίζουν το ΕΚΑΒ και τα δημόσια νοσοκομεία της περιοχής.