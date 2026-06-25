Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 2ο σεμινάριο Digital Marketing του Επιμελητηρίου Αχαΐας

Με μεγάλη συμμετοχή και ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 και η δεύτερη συνάντηση του κύκλου δωρεάν εξειδικευμένων σεμιναρίων Digital Marketing, που διοργανώνουν το Επιμελητήριο Αχαΐας και η ΑΧ.ΕΠ.ΑΝ., στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς τους για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων-μελών τους.

Το δεύτερο σεμινάριο, με θέμα «Social Media & Google Ads», επικεντρώθηκε στις σύγχρονες πρακτικές αξιοποίησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της ψηφιακής διαφήμισης, παρουσιάζοντας εργαλεία και τεχνικές που συμβάλλουν στην προσέλκυση νέων πελατών, την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η συμμετοχή των επιχειρηματιών ήταν ιδιαίτερα ενεργή, με πλήθος ερωτήσεων, ουσιαστικό διάλογο και γόνιμη ανταλλαγή απόψεων με τον εισηγητή. Ο διαδραστικός τρόπος διδασκαλίας, η ανάλυση πραγματικών παραδειγμάτων (case studiesκαι η άμεση σύνδεση της θεωρίας με την πράξη συνέβαλαν ώστε οι συμμετέχοντες να αποκομίσουν πολύτιμες γνώσεις και εφαρμόσιμα εργαλεία για την αποτελεσματικότερη ψηφιακή προβολή των επιχειρήσεών τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο κύκλος των σεμιναρίων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 26 Ιουνίου, από τις 18:00 έως τις 21:00, με το τρίτο και τελευταίο σεμινάριο με θέμα «Budget & Αποτελέσματα: Πώς επενδύουμε σωστά στο Digital Marketing», κατά το οποίο θα παρουσιαστούν πρακτικές για τον σωστό σχεδιασμό του διαφημιστικού προϋπολογισμού, την αξιολόγηση της απόδοσης των διαφημιστικών ενεργειών και τη μέτρηση των αποτελεσμάτων.

Ο Δρ. Δημήτρης Καραγιάννης, Διευθυντής της ΑΧ.ΕΠ.ΑΝ. – Αναπτυξιακής Εταιρείας του Επιμελητηρίου Αχαΐας, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Η ανταπόκριση των επιχειρηματιών-μελών του Επιμελητηρίου Αχαΐας και ο ζήλος με τον οποίο συμμετέχουν στις συζητήσεις μάς δίνουν τη δύναμη και το κίνητρο να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Ευχόμαστε η πρωτοβουλία αυτή να βρει μιμητές, καθώς η διάχυση της γνώσης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας.»

Παράλληλα, τόνισε ότι η νέα διοίκηση του Επιμελητήριου Αχαΐας και της ΑΧ.ΕΠ.ΑΝ. παραμένουν σταθερά προσηλωμένοι στη δέσμευσή τους να προσφέρουν στα μέλη τους σύγχρονη γνώση, ποιοτικές υπηρεσίες και ευκαιρίες διαρκούς επιμόρφωσης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και στην επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης των επιχειρήσεων.

Στόχος των δράσεων αυτών είναι οι επιχειρήσεις της Αχαΐας να αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός ολοένα και πιο απαιτητικού ψηφιακού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και να συμβάλουν δυναμικά στη μετάβαση της τοπικής οικονομίας στη νέα ψηφιακή εποχή.