Συνάντηση με τον Δήμαρχο Αγρινίου είχε ο Σπύρος Σκιαδαρέσης

Στο πλαίσιο των τακτικών επαφών του με τους δημάρχους της Δυτικής Ελλάδας, ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα», Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο Αγρινίου, Γιώργο Παπαναστασίου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν στην αναπτυξιακή πορεία του Δήμου Αγρινίου, τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, καθώς και οι προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού προς όφελος των πολιτών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στις αλλαγές που αυτός επιφέρει στη λειτουργία των δήμων και των περιφερειών. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις, τις προκλήσεις που ανακύπτουν για την αυτοδιοίκηση, αλλά και την ανάγκη διασφάλισης των απαραίτητων πόρων και αρμοδιοτήτων, ώστε οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις αυξημένες απαιτήσεις των πολιτών.

Ο κ. Σπύρος Σκιαδαρέσης υπογράμμισε ότι οι συνεχείς επαφές με τους δημάρχους της Δυτικής Ελλάδας αποτελούν βασική προτεραιότητα, καθώς μόνο μέσα από τον διαρκή διάλογο, τη συνεργασία και την ανταλλαγή εμπειριών μπορούν να αναδειχθούν οι πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής και να διαμορφωθούν ουσιαστικές προτάσεις για την ανάπτυξη της Περιφέρειας.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου ανέπτυξε τις προτεραιότητες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Δήμος, επισημαίνοντας τη σημασία της συνεργασίας όλων των βαθμίδων της αυτοδιοίκησης για την προώθηση έργων και παρεμβάσεων που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα, με κοινή διαπίστωση ότι η ισχυρή και αποτελεσματική αυτοδιοίκηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας.