Ιάσονας Φωτήλας για Βαθμολογίες Πανελληνίων: "Θερμά συγχαρητήρια σε όσους πέτυχαν τους στόχους τους"

"Σε όσους δεν είδαν το αποτέλεσμα που επιθυμούσαν, αξίζει να θυμούνται ότι η αξία, οι δυνατότητες & οι προοπτικές τους δεν καθορίζονται από έναν βαθμό", αναφέρει ο Υφυπουργός Πολιτισμού
Ο Αχαιός Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας σε δήλωση του με αφορμή την ανακοίνωση των βαθμολογιών των υποψηφίων των φετινών Πανελλαδικών εξετάσεων αναφέρει τα εξής:
"Η ανακοίνωση των βαθμολογιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας απαιτητικής αλλά και σημαντικής προσπάθειας για χιλιάδες νέες και νέους.
Θερμά συγχαρητήρια σε όσους πέτυχαν τους στόχους τους.
Σε όσους δεν είδαν το αποτέλεσμα που επιθυμούσαν, αξίζει να θυμούνται ότι η αξία, οι δυνατότητες και οι προοπτικές τους δεν καθορίζονται από έναν βαθμό.
Η ζωή ανοίγει πολλούς δρόμους και προσφέρει πολλές ευκαιρίες για πρόοδο, δημιουργία και επιτυχία.
Καλή συνέχεια σε όλες και όλους, με αισιοδοξία, δύναμη και πίστη στα όνειρά σας".
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