Πανελλαδικές 2026 -Το απόλυτο άριστα στην έκθεση πέτυχε μαθητής του 3ου ΓΕΛ Ηρακλείου

Το απόλυτο άριστα στην Έκθεση, κατάφερε να πετύχει μαθητής του 3ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου. Ο Κωνσταντίνος Τζωρτζακάκης, από την Θετική Κατεύθυνση, κατάφερε να πετύχει το 100, κάτι που δεν συμβαίνει συχνά, και ειδικά στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, ενώ συνολικά στα μαθήματα κατάφερε να συγκεντρώσει 18.600 μόρια.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Κωνσταντίνος ανέφερε ότι ήταν μια πολυετής προσπάθεια που απαιτούσε καλή οργάνωση και συνέπεια: «Το διάβασμα ήταν μια καθημερινότητα για μένα, καθ΄ όλη τη διάρκεια των σχολικών χρόνων. Οι βαθμοί που πέτυχα, μου δίνουν ιδιαίτερη χαρά, δικαιώνοντας τις προσπάθειές μου».

Σε ό,τι αφορά τη σχολή προτίμησής του, όπως τόνισε, αν και γνωρίζει τι του αρέσει, δεν έχει αποφασίσει ακόμη τι θα κάνει, ξεκαθαρίζοντας ότι βρίσκεται ανάμεσα στην έρευνα και τη μουσική, καθώς ο 18χρονος αριστούχος έχει κάνει σπουδές πιάνου και ανώτερων θεωρητικών, ενώ πρόσφατα έλαβε το πτυχίο Αντίστιξης. «Η έρευνα και η μουσική βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μου.

Είναι σίγουρο λοιπόν ότι η απόφαση και η επιλογή σχολής θα σταθμιστούν με βάση αυτά. Πρώτα από όλα όμως, αυτό που περιμένω είναι το καλοκαίρι, που σίγουρα θα είναι ένα καλοκαίρι ξεκούρασης και ξεγνοιασιάς» είπε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Τζωρτζακάκης.