Πάτρα: Η παράσταση «Ο Δικός μας Μουσικός Μίκης Θεοδωράκης» στο Royal

Η Θεατρική Σκηνή «Βίκυ Πάνου» παρουσιάζει την παράσταση με τίτλο «Ο Δικός μας Μουσικός», μια μοναδική θεατρική εμπειρία αφιερωμένη στη ζωή του αείμνηστου συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη. Η παράσταση είναι βασισμένη στο πολύτιμο αρχείο που ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης δώρισε στη Μουσική Βιβλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, και ζωντανεύει τον άνθρωπο πίσω από τον μύθο.

Η συγκεκριμένη παράσταση πρόκειται να παρουσιαστεί στην Πάτρα, στο Royal Theater, στην Ακτή Δυμαίων, την Τρίτη 8 Ιουλίου 2026, στις 21:00.

Η ζωή του μεγάλου Έλληνα συνθέτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 2 Σεπτεμβρίου 2021 στα 96 του χρόνια, ξετυλίγεται μέσα από τα πρόσωπα που σημάδεψαν την πορεία του. Ο πατέρας του, η μητέρα του, ο αγαπημένος του αδερφός Γιάννης, ο καλύτερός του φίλος και η γυναίκα της ζωής του γίνονται οι ζωντανοί αφηγητές μιας διαδρομής γεμάτης μουσική, αγώνα, έρωτα και έμπνευση.

Οι θεατές ταξιδεύουν στις άγνωστες ιστορίες που γέννησαν τα εμβληματικά έργα του και ανακαλύπτουν ότι πίσω από κάθε νότα κρύβεται ένας άνθρωπος που αγάπησε, ονειρεύτηκε και αγωνίστηκε. Η παράσταση αναδεικνύει, επίσης, τις καθοριστικές συναντήσεις του με κορυφαίους Έλληνες ποιητές, όπως ο Γιώργος Σεφέρης, ο Οδυσσέας Ελύτης και ο Γιάννης Ρίτσος.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία των παρουσιάσεών της στη Μουσική Βιβλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, η παράσταση

συνεχίζει το ταξίδι της σε όλη την Ελλάδα και θα έρθει & στην Πάτρα.

Συντελεστές

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Βίκυ Πάνου

Διδασκαλία Τραγουδιού: Μάρω Θεοδωράκη

Κίνηση – Χορογραφίες: Άννα Μάγκου

Διδασκαλία Κρητικού Χορού: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος «Κρήτες».

Πρωταγωνιστούν οι:

Άρης Δελαγραμμάτικας,

Βίκυ Πάνου,

Χρήστος Λοΐζος.

Τιμή εισιτηρίου: 13€

Προπώληση: 10€.

Προπώληση εισιτηρίων:

• Βιβλιοπωλείο «Η Γωνιά του Βιβλίου», Αγ. Νικολάου 32, Πάτρα

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