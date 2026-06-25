Δήμαρχος Καλαβρύτων: Πολλά συγχαρητήρια σ’ όλους τους υποψηφίους των φετινών Πανελληνίων

Με αφορμή την ανακοίνωση σήμερα των βαθμολογιών των Πανελληνίων Εξετάσεων ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Δυτικής Ελλάδας Θανάσης Παπαδόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση:



«Η ανακοίνωση των βαθμολογιών των υποψηφίων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σηματοδοτεί το τέλος μιας περιόδου ιδιαίτερα απαιτητικής και αγωνιώδους όχι μόνο για τα ίδια τα παιδιά, αλλά και για τις οικογένειες τους και φυσικά και τους εκπαιδευτικούς που στάθηκαν δίπλα τους όλο αυτό τον καιρό.

Θερμά συγχαρητήρια, λοιπόν, σε όλες και όλους όσοι μέσα από την συστηματική προσπάθεια που κατέβαλαν, την επιμονή και την σωστή προετοιμασία, κατάφεραν να πετύχουν τους στόχους που είχαν θέσει και να βρίσκονται πλέον πολύ κοντά στις Σχολές επιλογής τους.

Το αίσθημα ανταμοιβής των κόπων και των προσπαθειών είναι πάντα και ένα αίσθημα ικανοποίησης και δικαίωσης αλλά και ένας ακόμα παράγοντας εμψύχωσης για το συναρπαστικό ταξίδι που ανοίγεται μπροστά τους. Ένα ταξίδι γεμάτο από γνώσεις, εμπειρίες και κατακτήσεις.

Αλλά και για εκείνους τους υποψηφίους που τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα περίμεναν, τίποτα δεν χάνεται απ’ την έκβαση μιας δοκιμασίας. Ούτε σταματά εδώ το κυνήγι των γνώσεων, της απόκτησης δεξιοτήτων, της επαγγελματικής επιτυχίας και της κατάκτησης των ονείρων. Απεναντίας, τώρα αρχίζουν όλα. Και με προσήλωση, υπομονή και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις και δυνατότητές τους θα βρουν τον δρόμο που επιθυμούν.

Συγχαρητήρια σε όλες και όλους για την προσπάθεια που έκαναν και για τους κόπους τους, συγχαρητήρια στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς και πολλές ευχές στα παιδιά μας για ένα ανέμελο καλοκαίρι και για μια καλή αρχή στο νέο τους ξεκίνημα».