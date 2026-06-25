Πάτρα: Τροχαίο με μηχανάκι- Σε οικοδομή έπεσε ο δικυκλιστής

Τροχαίο σημειώθηκε σήμερα στο κέντρο της Πάτρας, στη διασταύρωση των οδών Αγίου Ανδρέου και Σαχτούρη. με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δικυκλιστή.

ΙΧ συγκρούστηκε με δίκυκλο. Ο δικυκλιστής εκτινάχτηκε πάνω σε οικοδομή και έπεσε πάνω στα προστατευτικά αλλά και σε άμμο που υπήρχε στο δρόμο.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο