Πάτρα: Τροχαίο με μηχανάκι- Σε οικοδομή έπεσε ο δικυκλιστής

ΙΧ συγκρούστηκε με δίκυκλο
Τροχαίο σημειώθηκε σήμερα στο κέντρο της Πάτρας, στη διασταύρωση των οδών Αγίου Ανδρέου και Σαχτούρη. με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δικυκλιστή.
ΙΧ συγκρούστηκε με δίκυκλο. Ο δικυκλιστής εκτινάχτηκε πάνω σε οικοδομή και έπεσε πάνω στα προστατευτικά αλλά και σε άμμο που υπήρχε στο δρόμο.
Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο
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