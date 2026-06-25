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Πάτρα: Τροχαίο με μηχανάκι- Σε οικοδομή έπεσε ο δικυκλιστής

Πάτρα: Τροχαίο με μηχανάκι- Σε οικοδομή ...

ΙΧ συγκρούστηκε με δίκυκλο

Τροχαίο σημειώθηκε σήμερα στο κέντρο της Πάτρας, στη διασταύρωση των οδών Αγίου Ανδρέου και Σαχτούρη. με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δικυκλιστή.

ΙΧ συγκρούστηκε με δίκυκλο. Ο δικυκλιστής εκτινάχτηκε πάνω σε οικοδομή και  έπεσε πάνω στα προστατευτικά αλλά και σε άμμο που υπήρχε στο δρόμο.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τροχαίο ατύχημα
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