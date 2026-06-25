Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27-6-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΑΓΓ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 71
Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 26/6/2026 και ώρα 6 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Ρωμανού Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Ρωμανού.
Τα αδέλφια: Παναγιώτα & Ανδρέας Κατριβέσης
Οι ανεψιοί: Κατερίνα, Δημήτρης, Αγγελική, Θανάσης, Γιώργος
Οι λοιποί συγγενείς.
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ
2610 520050, 6986 944494.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά & θεία
ΚΑΤΙΝΑ χήρα ΔΗΜ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
ΕΤΩΝ: 91
Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 26-6-2026 και ώρα 11.00 π.μ από τον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών στα Λακκώματα Ερυμάνθου.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Φωτεινή & Αριστείδης Αθανασόπουλος, Γεωργία {χήρα} Πολ. Κανάγια, Χρυσάνθη & Διαμαντής Βγενόπουλος, Παναγιώτης Ευαγγελίου, Ελευθερία {χήρα} Κων. Ευαγγελίου, Αικατερίνη {χήρα} Νικ. Ευαγγελίου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημενο μας
ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡΓ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ
Συνταξιούχο ΟΤΕ - Ετών 87
Κηδεύουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 και ώρα 12:00 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.
Η σύζυγος: Μαρία
Τα παιδιά: Τηλέμαχος και Χριστίνα
Η εγγονή: Σύλβια
Τα ανίψια
Οι λοιποί συγγενείς.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΣΙΛ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΤΩΝ 79
Κηδεύομε την Παρασκευή 26-6-2026 και ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίτσας Γεννέσεως Θεοτόκου παραλίας Πανόρμου Φωκίδας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Μαρία
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : Μάριος Καραγιάννης, Ελένη Καραγιάννη & Αθανάσιος Φαρδέλλος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608, 2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
Γίνονται τελετές κατηγορίας με ασφαλιστικά ταμεία.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/06/2026 & ΩΡΑ 5:00 Μ.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΑΡΓΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΑΣΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡ. ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΖΩΗ ΧΗΡ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ευβοίας 133 (Ζαρουχλέικα) - ΠΑΤΡΑ
Τηλ.: 2614 001 431 - 6938 061 071
24ωρη εξυπηρέτηση.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 81
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-6-2026 & ΩΡΑ 18.00 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΑΜΠΡΕΪΚΑ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 17.30 Π.Μ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΡΤΕΜΙΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΕΛΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΚΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΙΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΘΕΩΝΗ (χήρα) ΘΕΟΦ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΑΡΙΑ, ΑΡΤΕΜΙΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 62 - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ
ΤΗΛ.: 26930 24793 - ΚΙΝ.: 6978 074598
ΔIΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ | e.mail: [email protected]
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Μια ιστορία για τον Πάνο, την εμβληματική φιγούρα για τους καλοφαγάδες της Ναυπακτίας
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