Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27-6-2026

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΑΓΓ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 71

Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 26/6/2026 και ώρα 6 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Ρωμανού Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Ρωμανού.

Τα αδέλφια: Παναγιώτα & Ανδρέας Κατριβέσης

Οι ανεψιοί: Κατερίνα, Δημήτρης, Αγγελική, Θανάσης, Γιώργος

Οι λοιποί συγγενείς.

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ

2610 520050, 6986 944494.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά & θεία

ΚΑΤΙΝΑ χήρα ΔΗΜ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

ΕΤΩΝ: 91

Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 26-6-2026 και ώρα 11.00 π.μ από τον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών στα Λακκώματα Ερυμάνθου.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Φωτεινή & Αριστείδης Αθανασόπουλος, Γεωργία {χήρα} Πολ. Κανάγια, Χρυσάνθη & Διαμαντής Βγενόπουλος, Παναγιώτης Ευαγγελίου, Ελευθερία {χήρα} Κων. Ευαγγελίου, Αικατερίνη {χήρα} Νικ. Ευαγγελίου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημενο μας

ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡΓ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ

Συνταξιούχο ΟΤΕ - Ετών 87

Κηδεύουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 και ώρα 12:00 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.

Η σύζυγος: Μαρία

Τα παιδιά: Τηλέμαχος και Χριστίνα

Η εγγονή: Σύλβια

Τα ανίψια

Οι λοιποί συγγενείς.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΣΙΛ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΕΤΩΝ 79

Κηδεύομε την Παρασκευή 26-6-2026 και ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίτσας Γεννέσεως Θεοτόκου παραλίας Πανόρμου Φωκίδας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Μαρία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : Μάριος Καραγιάννης, Ελένη Καραγιάννη & Αθανάσιος Φαρδέλλος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ



ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608, 2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

Γίνονται τελετές κατηγορίας με ασφαλιστικά ταμεία.

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