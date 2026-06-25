Φωτιά σε εργοστάσιο χαρτιών στο Ηράκλειο: Καίγονται σπίτια

Μήνυμα του 112 για τους καπνούς
Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου για φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 15:00σε αποθήκη χαρτικών και ξενοδοχειακών ειδών στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Χωστού στην Κρήτη. Η φωτιά γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις λόγω του εύφλεκτου υλικού με τις φλόγες να έχουν επεκταθεί σε διπλανά σπίτια.
Το έργο της πυροσβεστικής δυσχαιρένουν οι ισχυροί άνεμοι, ενώ δυσκολίες υπάρχουν και στην πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων, λόγω της στενότητας των δρόμων όπως αναφέρει το creta.24
Ο μαύρος καπνός έχει σκεπάσει το Ηράκλειο και είναι ορατός από μεγάλη απόσταση ενώ ο επαγγελματικός χώρος από όπου ξεκίνησε η φωτιά έχει ήδη καταστραφεί.
Η φωτιά εκδηλώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι (25/06), σε παλέτες του εργοστασίου. Η επιχείρηση για την κατάσβεσή της βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστική υπηρεσίας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην επιχείρηση κατάσβεσης αρχικά επιχειρούσαν 8 οχήματα, 32 πυροσβέστες και 1 ελικόπτερο ενώ λίγο μετά τις 16:00 οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και επιχειρούν 75 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., η Ειδική Ομάδα Χ.Β.Ρ.Π. & Τ.Α. της 3ης Ε.Μ.Α.Κ., η Ομάδα ΣμηΕΑ «ΙΚΑΡΟΣ», 15 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, καθώς και 1 ελικόπτερο.
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