Φωτιά σε εργοστάσιο χαρτιών στο Ηράκλειο: Καίγονται σπίτια

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου για φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 15:00σε αποθήκη χαρτικών και ξενοδοχειακών ειδών στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Χωστού στην Κρήτη. Η φωτιά γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις λόγω του εύφλεκτου υλικού με τις φλόγες να έχουν επεκταθεί σε διπλανά σπίτια.

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Το έργο της πυροσβεστικής δυσχαιρένουν οι ισχυροί άνεμοι, ενώ δυσκολίες υπάρχουν και στην πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων, λόγω της στενότητας των δρόμων όπως αναφέρει το creta.24

Ο μαύρος καπνός έχει σκεπάσει το Ηράκλειο και είναι ορατός από μεγάλη απόσταση ενώ ο επαγγελματικός χώρος από όπου ξεκίνησε η φωτιά έχει ήδη καταστραφεί.

Η φωτιά εκδηλώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι (25/06), σε παλέτες του εργοστασίου. Η επιχείρηση για την κατάσβεσή της βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστική υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην επιχείρηση κατάσβεσης αρχικά επιχειρούσαν 8 οχήματα, 32 πυροσβέστες και 1 ελικόπτερο ενώ λίγο μετά τις 16:00 οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και επιχειρούν 75 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., η Ειδική Ομάδα Χ.Β.Ρ.Π. & Τ.Α. της 3ης Ε.Μ.Α.Κ., η Ομάδα ΣμηΕΑ «ΙΚΑΡΟΣ», 15 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, καθώς και 1 ελικόπτερο.