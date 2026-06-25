Η Σοφία Ζυγά η πρώτη γυναίκα Πρύτανις στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Οι νέοι Αντιπρυτάνεις
Η Καθηγήτρια Νοσηλευτικής Σοφία Ζυγά γράφει ιστορία στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, καθώς εξελέγη η πρώτη γυναίκα Πρύτανις του Ιδρύματος, αναλαμβάνοντας την ηγεσία του Πανεπιστημίου για τη νέα περίοδο.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας, η εκλογή της νέας Πρυτάνεως πραγματοποιήθηκε με ευρύτατη πλειοψηφία, καθώς η κυρία Ζυγά συγκέντρωσε 10 ψήφους σε σύνολο 11 μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, γεγονός που αποτυπώνει το κλίμα συναίνεσης γύρω από το πρόσωπό της.
Η διαδικασία εκλογής
Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε μέσω μυστικής ψηφοφορίας με το ηλεκτρονικό σύστημα «ΖΕΥΣ», σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 11 του ν. 4957/2022.
Η κυρία Ζυγά ασκούσε ήδη προσωρινά καθήκοντα Πρύτανη από τον περασμένο Απρίλιο, μετά την παραίτηση του Καθηγητή Αθανασίου Κατσή, ο οποίος ανέλαβε τη θέση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).
Πριν από την εκλογή της, η νέα Πρύτανις παρουσίασε στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου το όραμα και τον στρατηγικό σχεδιασμό της για την επόμενη ημέρα του Ιδρύματος.
Ποια είναι η Σοφία Ζυγά
Η Σοφία Ζυγά είναι Καθηγήτρια Α΄ Βαθμίδας του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου έλαβε επίσης Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» και Διδακτορικό Δίπλωμα. Η ακαδημαϊκή της πορεία στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ξεκίνησε το 2005, ενώ από το 2018 υπηρετεί ως Καθηγήτρια Α΄ Βαθμίδας. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής, Αντιπρύτανις Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ του Ιδρύματος. Το επιστημονικό και ερευνητικό της έργο επικεντρώνεται μεταξύ άλλων στη Νοσηλευτική Εκπαίδευση, την αιμοκάθαρση, την ποιότητα ζωής, τη διαχείριση κρίσεων και τις υπηρεσίες υγείας, έχοντας σημαντική παρουσία σε διεθνείς επιστημονικές δημοσιεύσεις.
«Η Περιφέρεια δεν αποτελεί εμπόδιο ακαδημαϊκής ποιότητας»
Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η νέα Πρύτανις στον ρόλο των περιφερειακών Πανεπιστημίων και στη δυνατότητά τους να αναπτύξουν ισχυρή ερευνητική και εκπαιδευτική παρουσία.
Όπως έχει επισημάνει η Σοφία Ζυγά, τα περιφερειακά ΑΕΙ οφείλουν να αποδείξουν ότι η έδρα τους στην Περιφέρεια «δεν αποτελεί εμπόδιο ακαδημαϊκής ποιότητας», αλλά αντίθετα μια πρόκληση για ισχυρή ερευνητική παρουσία, σύνδεση με τις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες, διεθνείς συνεργασίες και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση.
Οι νέοι Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Παράλληλα με την εκλογή της νέας Πρυτάνεως, αναδείχθηκαν και οι Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την περίοδο 2026-2030.
Συγκεκριμένα:
Παναγιώτα Αντωνοπούλου
Καθηγήτρια του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, αναλαμβάνει καθήκοντα Αντιπρυτάνεως Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας. Το γνωστικό της αντικείμενο είναι «Επικοινωνία και ΜΜΕ και Αθλητικό/Πολιτικό Περιβάλλον».
Γεώργιος Λέπουρας
Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, αναλαμβάνει καθήκοντα Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διασφάλισης Ποιότητας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το γνωστικό του αντικείμενο είναι «Επικοινωνία Ανθρώπου – Μηχανής».
Μαρία Ξέστερνου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας, αναλαμβάνει καθήκοντα Αντιπρυτάνεως Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας και Διά Βίου Μάθησης. Το γνωστικό της αντικείμενο είναι «Διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων με την εφαρμογή λογισμικού».
Οδυσσέας Σπηλιόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, αναλαμβάνει καθήκοντα Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. Το γνωστικό του αντικείμενο είναι «Δίκαιο των Εμπορικών Συναλλαγών με έμφαση στην οικονομική ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο διεθνές εμπόριο».
πηγή foititikanea.gr
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