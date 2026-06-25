Παπανικολάου: «Κλειστή παρέα το κόμμα Καρυστιανού, με καθοδηγητές πρώην στελέχη της Νίκης»

Aιχμές για τον τρόπο με τον οποίο συγκροτείται το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», άφησε ο πτέραρχος ε.α. Αθανάσιος Παπανικολάου, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους αποσύρει τη στήριξή του από το νέο πολιτικό εγχείρημα. Μίλησε, μάλιστα, για «κλειστή παρέα» και για «καθοδηγητές πρώην στελέχη της Νίκης».

Ο Αθανάσιος Παπανικολάου υποστήριξε ότι στην «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού δεν διαπίστωσε τις συλλογικές και δημοκρατικές διαδικασίες που θεωρεί απαραίτητες για τη λειτουργία ενός κόμματος, σημειώνοντας ότι δεν κλήθηκε ποτέ να συμμετάσχει σε κάποια οργανωμένη διαδικασία.

Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης (25.06.2026) στον ΣΚΑΪ, ο πτέραρχος ε.α. εξήγησε ότι η αρχική του εμπλοκή περιορίστηκε σε ένα βίντεο στήριξης για τα εθνικά θέματα, με την προσδοκία ότι οι σχετικές θέσεις θα μπορούσαν να ενταχθούν στο υπό διαμόρφωση πολιτικό εγχείρημα. «Εγώ απλά έστειλα ένα βίντεο στήριξης αναφορικά με τα εθνικά θέματα, θεωρώντας και προσδοκώντας ότι αυτά μπορούν να ενταχθούν σε αυτό που ξεκινάει η κυρία Καρυστιανού», ανέφερε.

«Δεν κλήθηκα ποτέ»

Ο Αθανάσιος Παπανικολάου περιέγραψε μια εικόνα πολιτικής εκκίνησης χωρίς οργανωτική δομή, επισημαίνοντας ότι ουδέποτε συμμετείχε σε συλλογικό όργανο ή σε εσωτερική διαδικασία. «Στην πορεία διαπίστωσα ότι σε αυτό που λέμε κίνημα δεν υπάρχουν συλλογικές και δημοκρατικές διαδικασίες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Δεν κλήθηκα ποτέ, δεν συμμετείχα ποτέ σε κάποια οργάνωση, δεν ήμουν μέλος. Περίμενα το κόμμα να είναι έτοιμο, να έχει πρόγραμμα, γραφεία, κεντρική επιτροπή, πολιτική γραμματεία και πολιτικό συμβούλιο».

Η τοποθέτησή του αφήνει σαφείς αιχμές για ένα εγχείρημα που, κατά την εκτίμησή του, δεν έχει αποκτήσει ακόμη την ελάχιστη θεσμική συγκρότηση που απαιτείται για να λειτουργήσει ως κόμμα και όχι απλώς ως πολιτική πρωτοβουλία.Ο πτέραρχος ε.α. ανέφερε ακόμη ότι είχε δύο συνομιλίες με τη Μαρία Καρυστιανού πριν από την επίσημη διακήρυξη του κόμματος, ζητώντας να ενημερωθεί για τη γραμμή στα εθνικά θέματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απάντηση που έλαβε ήταν πως «θα ενημερώσουμε», χωρίς όμως να υπάρξει συνέχεια ή συγκεκριμένη θέση.

«Ρώτησα την κυρία Καρυστιανού ποια είναι η γραμμή για τα εθνικά θέματα. Η απάντηση ήταν “θα ενημερώσουμε”. Το ίδιο συνέβη και τη δεύτερη φορά. Είδα ότι δεν υπήρχε καμία ανταπόκριση και καμία σαφής τοποθέτηση», σημείωσε.

Όπως είπε, αυτός ήταν και ο λόγος που δεν έβγαινε δημόσια να μιλήσει: «Δεν ήξερα τι να πω».

Αναφερόμενος στις πολιτικές του θέσεις, ο Αθανάσιος Παπανικολάου σημείωσε ότι στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής βρίσκεται «πολύ κοντά» στις απόψεις του Αντώνη Σαμαρά. Έσπευσε, πάντως, να διευκρινίσει ότι αυτό δεν συνεπάγεται συμμετοχή του σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού.