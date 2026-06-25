Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

ΔΕΥΑ Αιγιαλείας: Απαγόρευση χρήσης νερού του δικτύου ύδρευσης για άρδευση τους καλοκαιρινούς μήνες, σε οικισμούς της Δ.Ε. Ερινεού

ΔΕΥΑ Αιγιαλείας: Απαγόρευση χρήσης νερού...

Ποιους οικισμούς αφορά

Η ΔΕΥΑ Αιγιαλείας  με ανακοίνωσή της ενημερώνει τους καταναλωτές νερού στις περιοχές: Σαλμενίκο, Νέο Σαλμενίκο, Σαρκουνάς και Προβοδός της Δ.Ε. Ερινεού ότι, λόγω μη επαρκούς ποσότητας νερού για ύδρευση, για το χρονικό διάστημα από 26 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2026 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση νερού του δικτύου ύδρευσης για άρδευση.

Στο πλαίσιο αυτό, θα διενεργούνται συνεχείς έλεγχοι και σε περίπτωση παραβάσεων, θα επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις από τη ΔΕΥΑ Αιγιαλείας. Η ύδρευση των νοικοκυριών των οικισμών έχει προτεραιότητα σε σχέση με την άρδευση.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αιγιάλεια Δήμος Αιγιαλείας Νερό
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u0391\u03b9\u03b3\u03b9\u03ac\u03bb\u03b5\u03b9\u03b1","\u0394\u03ae\u03bc\u03bf\u03c2 \u0391\u03b9\u03b3\u03b9\u03b1\u03bb\u03b5\u03af\u03b1\u03c2","\u039d\u03b5\u03c1\u03cc"]
835821
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις