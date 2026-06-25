ΔΕΥΑ Αιγιαλείας: Απαγόρευση χρήσης νερού του δικτύου ύδρευσης για άρδευση τους καλοκαιρινούς μήνες, σε οικισμούς της Δ.Ε. Ερινεού

Ποιους οικισμούς αφορά
Η ΔΕΥΑ Αιγιαλείας με ανακοίνωσή της ενημερώνει τους καταναλωτές νερού στις περιοχές: Σαλμενίκο, Νέο Σαλμενίκο, Σαρκουνάς και Προβοδός της Δ.Ε. Ερινεού ότι, λόγω μη επαρκούς ποσότητας νερού για ύδρευση, για το χρονικό διάστημα από 26 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2026 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση νερού του δικτύου ύδρευσης για άρδευση.
Στο πλαίσιο αυτό, θα διενεργούνται συνεχείς έλεγχοι και σε περίπτωση παραβάσεων, θα επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις από τη ΔΕΥΑ Αιγιαλείας. Η ύδρευση των νοικοκυριών των οικισμών έχει προτεραιότητα σε σχέση με την άρδευση.
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