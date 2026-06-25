Πτώση ελικοπτέρου: Στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων προληπτικά οι διασωθέντες

Ελικόπτερο τύπου BELL μισθωμένο από το Πυροσβεστικό Σώμα, κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη Αώου στα Γρεβενά, κατά την επιχείρηση αεροπυρόσβεσης, στη θέση «Αβγό» στα Γρεβενά. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο άτομα, ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός, ο οποίος λειτουργούσε ως σύνδεσμος. Και τα δύο μέλη του πληρώματος, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής διασώθηκαν.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, οι δύο διασωθέντες, επιβαίνοντες στο ελικόπτερο που προσυδατώθηκε στην τεχνητή λίμνη του Αώου στα Γρεβενά, παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και προληπτικά μεταφέρονται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Σημειώνεται ότι το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων.