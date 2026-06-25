Προσφυγικά Αλεξάνδρας: Στη ΜΕΘ ο Αριστοτέλης Χαντζής

Ο Αριστοτέλης Χαντζής παρουσίασε “αυξημένες ανάγκες για οξυγόνο (συσκευή High Flow) προ διασωλήνωσης στο πλαίσιο πνευμονίας εξ εισροφήσεως” αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κοινότητα Κατειλλημένων Προσφυγικών. “Η κατάσταση της Υγείας του παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη” σημειώνει.

Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου “Γ. Γεννηματάς” μεταφέρθηκε νωρίτερα σήμερα, Πέμπτη (25/06), ο Αριστοτέλης Χαντζής, ο οποίος πραγματοποίησε απεργία πείνας για 140 μέρες, με αίτημα τη διάσωση της Κοινότητας των Κατειλημμένων Προσφυγικών.

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Σημειώνεται ότι τα ξημερώματα η υγεία του παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση, “με απώλεια επιπέδου συνείδησης και σοβαρές διαταραχές αναπνοής“

Τι είπε η κυβέρνηση για τα Προσφυγικά

Στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το μεσημέρι της Πέμπτης (25/06) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τόνισε:

Για κανέναν συνάνθρωπο μας δεν επιθυμούμε να πάθει κάτι χειρότερο ή οτιδήποτε κακό. Μακάρι να είναι καλά ο άνθρωπος στην υγεία του, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι όλο αυτό το οποίο συμβαίνει με τα Προσφυγικά είναι μια πολύ μεγάλη πληγή.

Γιατί μιλάμε για περιουσία που ανήκει στους Έλληνες φορολογούμενους και για πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, βρίσκεται υπό κατάληψη και επιτέλους έρχεται μία Κυβέρνηση και μια Περιφερειακή Αρχή, η Περιφέρεια Αττικής, να κάνει το αυτονόητο και μάλιστα με έναν σκοπό ιερό.

Να πάρει πίσω από καταληψίες ένα κτίριο, μέσα στο οποίο από ό,τι φαίνεται έχουν παρεισφρήσει και ακραίες ομάδες πολιτικά, με ότι αυτό συνεπάγεται και να το επιστρέψει στην κοινωνία και μάλιστα που; Σε συγγενείς καρκινοπαθών. Είναι μια είδηση που η μόνη υγιής αντίδραση σε αυτήν είναι “άντε τελειώνετε κάντε το γρήγορα. Αργήσατε ως Κράτος”. Είναι ανατριχιαστικό ότι υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά μας που εναντιώνονται σε μια τέτοια πρωτοβουλία. Ανατριχιαστικό.

Είναι απίστευτο, ότι οργανώνουν συναυλίες, πορείες, ενάντια σε μια τόσο ιερή πρωτοβουλία. Πρέπει να το καταλάβουν όλοι.

Τέρμα οι καταλήψεις, τέρμα οι πολίτες δύο ταχυτήτων, όλα τα κτίρια αυτά ανήκουν στους Έλληνες φορολογούμενους και μπράβο στην Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το κεντρικό Κράτος που κάνει επιτέλους το αυτονόητο. Για τα επιχειρησιακά θα απαντήσουν οι αρμόδιοι”.

Έληξε η απεργία πείνας των Χαντζή και Doppagne

Στο μεταξύ, τη λήξη της απεργίας πείνας του Αριστοτέλη Χαντζή αλλά και της Suzon Doppagne ανακοίνωσαν μέλη από την Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών της Αλεξάνδρας, κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (24/06) στο Σύνταγμα.

“Θεωρούμε νικηφόρο τον αγώνα, ως ένα κύμα αντίστασης από τα κάτω που κατάφερε να συγκροτήσει ένα πλατύ και διευρυμένο μέτωπο απέναντι στη θανατοπολιτική“, σημείωσαν.

Υπενθυμίζεται πως ο Αριστοτέλης Χαντζής διένυε σήμερα την 140η μέρα αποχής από τη σίτιση και νοσηλεύεται από το απόγευμα της Δευτέρας (22/06) σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, στη Β’ Παθολογική Κλινική του “Γ. Γεννηματάς”, έχοντας εμφανίσει οξεία εγκεφαλοπάθεια Wernicke με διπλωπία, αταξικό βάδισμα και σοβαρές ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Η δεύτερη απεργός πείνας, Suzon Doppagne, της οποίας η κατάσταση κρίνεται ως ανησυχητική, διένυε την 55η ημέρα αποχής από τη σίτιση.