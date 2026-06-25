Φωτιά σε κυπαρίσσι από κεραυνό στου Καρπέτα

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά εκδηλώθηκε σε Κυπαρίσσι στου Καρπέτα Αχαΐας. Για το συμβάν κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική με με 3 οχήματα και έξι άνδρες.

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