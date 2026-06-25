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Φωτιά σε κυπαρίσσι από κεραυνό στου Καρπέτα

Φωτιά σε κυπαρίσσι από κεραυνό στου Καρπέτα

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πυροσβεστική Φωτιά Κεραυνός
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