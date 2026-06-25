Σεισμοί Βενεζουέλα: 164 νεκροί και 1.000 τραυματίες - Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες

Τουλάχιστον 164 νεκροί και περί τους 1.000 τραυματίες είναι ο νεότερος και προσωρινός απολογισμός για τα θύματα των σφοδρών σεισμικών δονήσεων που έπληξαν την Βενεζουέλα, ανακοίνωσε η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες.

«Ως αυτή την ώρα, έχουμε λάβει πληροφορίες που κάνουν λόγο για 32 νεκρούς» και «πάνω από 700 τραυματίες», ανέφερε η κ. Ροδρίγκες σε διάγγελμά της προς τους πολίτες, τονίζοντας ωστόσο πως ακόμη δεν διαθέτει στοιχεία για την πολιτεία Λα Γουαΐρα, κοντά στην πρωτεύουσα, που είναι κατά την αρχηγό του κράτους αυτή που υπέστη το πιο βαρύ πλήγμα.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανακοινώνοντας ακόμη πως το διεθνές αεροδρόμιο που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα υπέστη σοβαρές ζημιές και η λειτουργία του αναστέλλεται μέχρι νεοτέρας. Η κ. Ροδρίγκες εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες όσων χάθηκαν.

Οι αρχές ανέστειλαν τη λειτουργία των σχολείων και των σιδηροδρόμων, πάντα σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο.

Κατά δεδομένα του USGS, η πρώτη σεισμική δόνηση, ο «προσεισμός» όπως τον χαρακτήρισε, 7,2 βαθμών, καταγράφτηκε στις 18:04 (τοπική ώρα· 01:04 ώρα Ελλάδας) σε βάθος 21,9 χιλιομέτρων, κάπου 200 χιλιόμετρα δυτικά από το Καράκας. Η δεύτερη, 7,5 βαθμών, με μικρό εστιακό βάθος, 10 χιλιομέτρων, ακολούθησε 39 δευτερόλεπτα αργότερα, 45 χιλιόμετρα από εκεί. Κατόπιν καταγράφτηκαν κάπου 20 ισχυροί μετασεισμοί.

Ο «διπλός» σεισμός αυτός, προειδοποίησε το USGS, υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει καταστροφές «μεγάλου εύρους» και «χιλιάδες» θανάτους.

Στο Καράκας, φωτοειδησεογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν προσπάθειες έρευνας και διάσωσης να οργανώνονται γύρω από κτίρια που είχαν καταρρεύσει. Διασώστες έβγαζαν ανθρώπους από τα συντρίμμια πάνω σε φορεία, άλλοι τους μετέφεραν σε ασθενοφόρα.

Ανταποκρίτρια του AFP είδε πολυκατοικία 22 ορόφων να έχει καταρρεύσει, να έχει καταστραφεί ολοσχερώς, στη συνοικία Αλταμίρα. Στο εξωτερικό του, άνθρωποι κραύγαζαν ονόματα δικών τους, ορισμένοι εθελοντές σκαρφάλωναν στα συντρίμμια. «Χρειαζόμαστε φακούς», φώναζε ένας καθώς έπεφτε το σκοτάδι.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο επιβεβαίωσε πως έχουν καταρρεύσει κτίρια στην πρωτεύουσα και πρόσθεσε πως έδωσε εντολή να διακοπεί η τροφοδοσία με φυσικό αέριο.

«Ορισμένες δομές έχουν υποστεί ζημιές και θέλουμε να αποφύγουμε κάθε ατύχημα συνδεόμενο με το αέριο», εξήγησε. Αναφέρθηκε σε τραυματίες, ούτε αυτός όμως έδωσε απολογισμό μέχρι στιγμής.

Δεν είναι σαφής ακόμη η κατάσταση στις πόλεις Πουέρτο Καμπέγιο και Σαν Φελίπε, πιο κοντά στο επίκεντρο, όπου ζουν πάνω από 400.000 άνθρωποι.

«Απίστευτο»

Πολλοί πανικόβλητοι κάτοικοι έσπευσαν να βγουν στον δρόμο. Παρέμεναν εκεί το βράδυ, δεν τολμούσαν να επιστρέψουν εξαιτίας του φόβου πως σπίτια και άλλα κτίρια θα καταρρεύσουν αν γίνουν κι άλλοι μετασεισμοί.

«Ήταν απίστευτο, δεν ξέρω καν πόση ώρα κράτησε. Ήμουν στον τελευταίο όροφο και πράγματα άρχισαν να πέφτουν», αφηγήθηκε η Χάιντι Ρομέρο, καταστηματάρχισσα 42 ετών που εργάζεται σε εμπορικό κέντρο στην Αλταμίρα.

«Όλος ο τοίχος γέμισε ρωγμές, έπεφταν πράγματα από την οροφή, ήταν φρικτό», είπε η Οδάλις Εσκαλόνα, 54 ετών, τραπεζοϋπάλληλος.

Αναφέρθηκαν διακοπές της ηλεκτροδότησης στην πρωτεύουσα, όπου πολλοί δρόμοι ήταν γεμάτοι θραύσματα γυαλιών.

Η Κάρμεν Γκέδες, 69 ετών, βρισκόταν στο δωμάτιο της κατάκοιτης αδελφής της όταν το έδαφος άρχισε να τρέμει.

«Η ένταση δεν σταματούσε να αυξάνεται», είπε η κάτοικος συνοικίας της μεσαίας τάξης στα υψώματα της πρωτεύουσας.

«Άρχισα να βλέπω τα παράθυρα να τρέμουν, κατόπιν σείονταν όλα. Η αδελφή μου, μια γειτόνισσα κι εγώ σφίγγαμε η μια την άλλη, δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω», πρόσθεσε.