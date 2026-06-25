Θρίλερ με την εξαφάνιση 12χρονης στα Εξάρχεια - Εντοπίστηκε στην Πάτρα

Θρίλερ για παιδί μόλις 12 ετών που έφυγε από το σπίτι του στα Εξάρχεια και εντοπίστηκε σε πολυκατοικία στην Πάτρα μαζί με έναν άνδρα 11 χρόνια μεγαλύτερο της.

«Είμαι καλά εδώ, μην ανησυχείς μαμά», ήταν το τελευταίο μήνυμα που έλαβε από το παιδί της το πρωί της Κυριακής, λίγο μετά την εξαφάνιση.

«Δεν αντιλήφθηκα ότι λείπει από το σπίτι, το πέτυχα στο κλείσιμο της πόρτας, οπότε όλα γίνανε γρήγορα. Αρχίζω μετά και αντιδρώ. Τα τηλέφωνα δε μου τα σήκωνε ήδη, οπότε περίεργο, με μήνυμα σαν να μου απαντά κάποιος άλλος οπότε αυτό ήτανε», είπε η μητέρα του παιδιού στο Star.

Oι ώρες περνούσαν και η 12χρονη δεν έβαζε το κλειδί στην πόρτα. Η καταγγελία στην ασφάλεια ήταν μονόδρομος. Τους ενημέρωσε ότι η κόρη της εδώ και έναν χρόνο μιλούσε μέσω snapchat με ένα παιδί.

Για τον εντοπισμό της, βοήθησε η εφαρμογή family link που είχε εγκαταστείσει στο κινητό του παιδιού της. Στην εφαρμογή αυτή ο γονιός ελέγχει το κινητό του παιδιού, μηνύματα και εφαρμογές, αλλά μπορεί να εντοπίσει και το στίγμα του.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στους αστυνομικούς της ασφάλειας Εξαρχείων.



Η εφαρμογή αυτή ήταν η σωτηρία του παιδιού. Είχε ξεχάσει να την απενεργοποιήσει κι έτσι είδαν σε πραγματικό χρόνο ότι βρίσκεται στην Πάτρα. Χωρίς να χαθεί πολύτιμος χρόνος ενεργοποίησαν τους συναδέλφους τους στην αχαϊκή πρωτεύουσα.

Λίγα λεπτά μετά είχαν στα χέρια τους τη 12χρονη. Εντοπίστηκε στην είσοδο πολυκατοικίας μαζί με έναν 23χρονο.

Εντόπισαν άσεμνες φωτογραφίες στο κινητό του 23χρονου

Ο πατριός του νεαρού φέρεται να ήταν εκείνος που την παρέλαβε από την Αθήνα και την οδήγησε στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο κινητό του 23χρονου έχουν εντοπιστεί άσεμνες φωτογραφίες ανηλίκων, όπως και της μικρούλας.

Η συσκευή είναι ήδη στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να απαντηθεί το κίνητρο της αρπαγής.

Η ασφάλεια Εξαρχείων αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

πηγή star.gr