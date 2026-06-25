Ανδρέας Κατσανιώτης: «Να μετατρέψουμε τη σταθερότητα σε προοπτική»

"Σαφές πολιτικό στίγμα υπέρ μιας οικονομίας που δημιουργεί ευκαιρίες και όχι απλώς επιδόματα έδωσε από το βήμα της Βουλής ο Βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέας Κατσανιώτης, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών" αναφέρει η σχετική ανακοίνωση και συνεχίζει:

Όπως τόνισε, οι παρεμβάσεις του νομοσχεδίου κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς στηρίζουν το διαθέσιμο εισόδημα, την οικογένεια, τη στέγη, τον πρωτογενή τομέα και τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, όμως η χώρα χρειάζεται πλέον πολιτικές που αντιμετωπίζουν τις αιτίες των προβλημάτων και όχι μόνο τις συνέπειές τους.

Ο κ. Κατσανιώτης ανέπτυξε την ομιλία του γύρω από δύο κρίσιμους άξονες πολιτικής.

Ο πρώτος αφορούσε το ιδιωτικό χρέος, τη λειτουργία των τραπεζών, των servicers και των funds. Αναγνώρισε ως θετικές τις διατάξεις που διευρύνουν τον εξωδικαστικό μηχανισμό, αυξάνουν τις δυνατότητες ρύθμισης οφειλών και ενισχύουν την προστασία των δανειοληπτών, υπογράμμισε όμως ότι απαιτούνται βαθύτερες θεσμικές παρεμβάσεις. Όπως σημείωσε, οι τράπεζες οφείλουν να επιστρέψουν στην πραγματική τους αποστολή, χρηματοδοτώντας ουσιαστικά τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τους νέους επαγγελματίες και τον πρωτογενή τομέα. Παράλληλα, πρότεινε την αυτόματη ενημέρωση των δανειοληπτών για τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου, τον υποχρεωτικό επανυπολογισμό των οφειλών όπου απαιτείται και την ενίσχυση της εποπτείας, ώστε οι δικαστικές αποφάσεις να εφαρμόζονται στην πράξη.

Ο δεύτερος άξονας της παρέμβασής του επικεντρώθηκε στο στεγαστικό πρόβλημα. Ο Ανδρέας Κατσανιώτης χαρακτήρισε θετική την επιστροφή ενοικίου και τα μέτρα στήριξης συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων, επισήμανε όμως ότι η στεγαστική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με επιδοματικές πολιτικές. Ανέδειξε την ανάγκη μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής που θα αυξήσει την προσφορά κατοικιών, θα αξιοποιήσει τα κλειστά και τα δημόσια ακίνητα για προσιτή στέγη και θα δημιουργήσει νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την απόκτηση πρώτης κατοικίας από νέους και οικογένειες, συνδέοντας τη στεγαστική πολιτική με την αντιμετώπιση του δημογραφικού και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Βουλευτής Αχαΐας υπογράμμισε ότι το πραγματικό ζητούμενο είναι η μετάβαση από την οικονομία της ανακούφισης στην οικονομία της παραγωγής, της ιδιοκτησίας και της κοινωνικής κινητικότητας, τονίζοντας ότι η δημοσιονομική σταθερότητα πρέπει να μεταφραστεί σε περισσότερες ευκαιρίες, καλύτερες δουλειές και ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

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