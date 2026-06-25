«Για» ή «Από» «Η πολιτική ως επάγγελμα»

Παρακολουθώντας τις μετεγγραφές πολιτικών (ένθεν κι εκείθεν), εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι ισχύουν και σήμερα, αυτά που αναφέρει ο διακεκριμένος κοινωνιολόγος Μαξ Βέμπερ (21/4/1864 – 14/6/1920) στο εμβληματικό δοκίμιό του «Η πολιτική ως επάγγελμα», στο οποίο διαχωρίζει τους πολιτικούς σε δύο κατηγορίες.



Εκείνους που ζουν «για» την πολιτική: Αγωνίζονται για τα ιδανικά τους και η πολιτική είναι το πάθος και η ηθική τους δέσμευση.



Εκείνους που ζουν «από» την πολιτική: Είναι οι επαγγελματίες πολιτικοί, που προσβλέπουν στην πολιτική ως σταθερή πηγή εσόδων, προσπαθώντας να διατηρηθούν στην εξουσία με κάθε κόστος.

Και το ερώτημα που εύλογα προκύπτει:

Τελικά τι θέλουμε; «Πολιτική Αξιών» ή «Επαγγελματίες Πολιτικούς»



Ένα κρίσιμο ερώτημα στο οποίο θα κληθούμε οσονούπω, ως υπεύθυνοι πολίτες, να απαντήσουμε με την ψήφο μας.

Όπως είναι αναμενόμενο, το φαινόμενο της μεταπήδησης στελεχών από τον έναν πολιτικό χώρο στον άλλον, πυροδοτεί συγκρούσεις, εσωκομματικούς τριγμούς και δημόσιες αντιπαραθέσεις που εύστοχα μπορούν να χαρακτηριστούν με την έκφραση «μαλλιά κουβάρια».